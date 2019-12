Acusan a grandes medios estadounidenses de encubrir casos de abuso sexual

ESTADOS UNIDOS.- El sitio estadounidense de noticias Daily Caller publicó un artículo donde señala a otros medios del mismo país de encubrir algunos círculos de violación y pedofilia más poderosos del mundo, después de diversas críticas a dichos periódicos.

Daily Caller indica que NBC, CBS y ABC News han “matado historias” enteras de personajes como el productor acusado de abuso sexual Harvey Weinstein, además de encubrir una entrevista contra el pedófilo recientemente fallecido Jeffrey Epstein.

Uno de los casos señalados es el del reportero Ronan Farrow, quien el pasado 15 de octubre publicó un libro titulado: "Atrapa y mata: mentiras, espías y una conspiración para proteger a los depredadores".

En él, describe las dificultades que pasó para publicar un artículo sobre las acusaciones hacia Weinstein, la cual terminó publicada en el medio The New Yorker mientras aún era empleado de NBC.

Además, describe la supuesta mala conducta sexual de un ex presentador de dicho medio, Matt Lauer.

Tras la publicación del libro, NBC News negó haber ocultado los casos “para protegerse”, a pesar de que Farrow alega tener pruebas detalladas en “Atrapa y mata”.

"Cualquier ex empleado de NBC News que crea que no puede revelar experiencias sobre acoso sexual como resultado de una disposición de confidencialidad o no menosprecio en su acuerdo de separación debe comunicarse con NBCUniversal y los liberaremos de esa obligación percibida", dijo un portavoz de NBCUniversal el pasado 25 de octubre.

Weinstein tiene su próximo juicio en enero. Si es declarado culpable, enfrenta cadena perpetua.

En el caso de ABC News, la presentadora Amy Robach se quejó de que el medio “mató” una entrevista que realizó hace tres años a Virginia Roberts Giuffre, una de las principales acusadoras del multimillonario Jeffrey Epstein.

"He tenido esta historia durante tres años", dijo Robach en un video ‘desenterrado’, según Daily Caller.

"Traté de lograrlo durante tres años sin éxito, y ahora todo está saliendo y es como una nueva revelación. Y me volví loca. Estoy tan enojada ahora".

Robach señala al Palacio de Buckingham de amenazar a ABC News, al estar involucrado el príncipe Andrew en las acusaciones de tráfico sexual infantil hacia Epstein.

ABC News negó esto, diciendo en un comunicado que "nunca ha dejado de investigar la historia”. Según el sitio, planean publicar extensos informes sobre el caso Epstein el próximo año.

Después de la intervención de ABC, Robach también retiró sus comentarios mediante una declaración que hace eco de lo anteriormente dicho. Atribuyó a sus acusaciones anteriores como "un momento privado de frustración".

La presentadora agregó que ABC no realizó la entrevista "porque no pudimos obtener evidencia corroborante suficiente para cumplir con el estándar editorial de ABC sobre sus acusaciones".

Epstein murió por supuesto suicidio mientras estaba en una celda de la cárcel de Manhattan el pasado 10 de agosto.

El periodista Yashar Ali indicó que ABC News investiga quien filtró el video donde Robach hace tales comentarios sobre el caso Epstein.

A CBS News se le acusa de despedir a una mujer, ex empleada de ABC, por tener acceso a dicho video.

El medio declinó hacer comentarios a otro periódico llamado Page Six.

CBS despidió a esa empleada después de que los ejecutivos de ABC notificaron a CBS sobre la situación, dijo una fuente de televisión según Page Six.

Con información de Daily Caller