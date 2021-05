"Acto inamistoso" dice Cuba de expulsión sin explicaciones de su embajador en Colombia

LA HABANA. — Colombia declaró persona no grata al primer secretario de la embajada de Cuba en esa nación sudamericana y expulsó al diplomático sin explicar los motivos, según documentos a los que The Associated Press tuvo acceso el viernes.

En tanto, La Habana exigió en una carta oficial de respuesta a sus pares en Bogotá que argumenten las razones por las que exigió la inmediata salida de uno de sus representantes, medida a la que calificó de “acto inamistoso”.

El primer secretario Omar Rafael García Lazo debería abandonar Bogotá en las próximas 48 horas, expresó una carta oficial de la cancillería colombiana enviada a la representación isleña con fecha del 5 de mayo y que fue mostrada a AP por diplomáticos que prefirieron no revelar su nombre porque no estaban autorizados a comentar sobre el tema.

La misiva, membretada con el escudo de Colombia, fue entregada el 6 de mayo, según el acuso de recibo de la contraparte cubana inscripto al pie del documento.

“En atención a lo antes expuesto, procederá a la cancelación de dicha acreditación (diplomática), así como de su visa para lo cual se agradece coordinar dentro del término otorgado -48 horas- la respectiva salida del territorio”, agrega el documento colombiano.

La respuesta cubana está fechada este viernes y demanda una explicación por la expulsión de su segundo representante.

La “decisión infundada” constituye “un acto inamistoso que afecta el normal funcionamiento de la embajada de Cuba en Colombia”. A su vez, Cuba ratificó que sus diplomáticos “cumplen con seriedad y rigor” sus obligaciones en la nación sudamericana.

Le medida se produjo en momentos de fuertes manifestaciones en Colombia.

La expulsión de García Lazo es el último incidente de una relación bilateral que se tensó durante la presidencia del mandatario colombiano Iván Duque luego de años en los que ambas naciones cooperaron en el proceso de paz con la desaparecida guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

En febrero ambas naciones se enfrascaron en una polémica luego de que Cuba entregó un memorando a la cancillería colombiana advirtiéndole de un presunto ataque guerrillero. El gesto, que la isla consideró de sensibilidad y seguridad, fue criticado por Bogotá, que entregó la información a los medios de comunicación.

Duque ha reclamado varias veces a la isla que entregue a los líderes de la guerrilla Ejército de Liberación Nacional (ELN) que se encuentran en su territorio luego de unas fallidas conversaciones con su gobierno y de las cuales Cuba era garante.

Tanto en Colombia como en Cuba el ELN negó que estuviera preparando un ataque y consideró que podría tratarse de un posible atentado perpetrado por un grupo criminal para endilgárselo a la guerrilla.

Cuba se involucró exitosamente en el proceso de paz entre el ELN y el gobierno de Colombia entre 2017 y 2018. Pero Duque congeló las conversaciones y advirtió que no volvería a sentarse a la mesa de diálogo hasta que el ELN no liberara a las personas que mantiene secuestradas.