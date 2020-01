Abogado de Trump asegura que testificaría en juicio político 

ESTADOS UNIDOS.- Rudy Giuliani, abogado del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que en caso de ser necesario, comparecería ante el Congreso durante el juicio político en contra de su cliente.

“Testificaría, haría demostraciones, daría charlas, daría resúmenes, o haría lo que mejor hago, procesaría el caso. Me encantaría procesar el caso. […] No sé si alguien tendría el coraje de darme el caso, pero si usted me lo da, lo procesaré como un caso de chantaje”, dijo a los medios durante una fiesta de Año Nuevo organizada por Trump.

El presidente Donald Trump declaró a principios del mes pasado que la votación de la Comisión de Asuntos Jurídicos de la Cámara de Representantes para someterlo a juicio político era “una vergüenza para nuestro país” y se niega a apartarse del cargo que lo enredó en el escándalo.

El ataque más reciente de Trump contra el proceso de juicio político se produjo poco después de que Giuliani visitó la Casa Blanca. Se tenía previsto que el abogado _que ha estado profundamente involucrado en los acuerdos con Ucrania que son parte central de la pesquisa de juicio político_ se reuniera con Trump, quien pidió que el exalcalde de la ciudad de Nueva York lo informara sobre su reciente viaje a Kiev.

Trump, que ignoró una pregunta sobre su abogado, también ha pedido a Giuliani poner al tanto al Departamento de Justicia y a los senadores republicanos sobre lo que encontró en Ucrania.

Giuliani no respondió de momento una solicitud de comentarios, pero tuiteó que “los estadounidenses han tomado una decisión sobre esta farsa de juicio político. Es una cortina de humo para la corrupción del gobierno de (Barack) Obama y (Joe) Biden. Eso se demostrará pronto”.

Con información de RT