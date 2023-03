A 20 años de la guerra en Irak, ¿qué pasó con los personajes clave del conflicto?

Se cumplen 20 años de la invasión de Irak por parte de una coalición liderada por Estados Unidos, un hecho que desencadenó una violenta inestabilidad aún patente hoy en día, pero no sólo dentro del país sino en todo Medio Oriente.

La controvertida operación militar se inició el 20 de marzo de 2003 y logró someter rápidamente al régimen de Saddam Hussein, pero a continuación siguió una larga lucha contra la insurgencia y una polarización política que perduran hasta hoy.

Hussein eludió su captura durante casi nueve meses antes de ser aprehendido en diciembre de 2003 y ejecutado por el nuevo gobierno iraquí tres años después.

¿Qué ocurrió con los protagonistas de una guerra que aún hoy suscita encendidos debates? Echemos un vistazo.

Hussein gobernó Irak con mano de hierro desde 1979 hasta 2003. Esto, a pesar de la estrepitosa derrota sufrida a manos de las fuerzas de la coalición liderada por Estados Unidos en la Guerra del Golfo de 1991, que no llegó a derrocarlo pero sí le obligó a retirar a sus fuerzas del vecino Kuwait, el cual había ocupado en agosto del año anterior.

Pero con la invasión de marzo de 2003 sus fuerzas se derrumbaron al cabo de tres semanas.Hussein pasó a la clandestinidad hasta que fue capturado el 13 de diciembre de ese año por los estadounidenses.

Fue ejecutado en la horca en Bagdad en 2006. La televisión estatal iraquí mostró imágenes de Hussein yendo a la horca antes del amanecer en un edificio que sus servicios de inteligencia utilizaban antaño para las ejecuciones.

En un último acto de desafío, se negó a llevar capucha al patíbulo.

En 2003, George W. Bush se convirtió en el segundo presidente estadounidense en lanzar una guerra contra Irak, siguiendo los pasos de su propio padre, George Bush, quien ocupó la Casa Blanca entre 1989 y 1993.

En las semanas que siguieron a los atentados del 11 de septiembre de 2001, Bush alcanzó los índices de aprobación más altos jamás registrados por un presidente estadounidense (91%, según la encuestadora Gallup).

Sin embargo, su gestión de la guerra de Irak -especialmente la muerte de más de 4.400 soldados estadounidenses, de acuerdo con las cifras del Departamento de Defensa de EE.UU.- hizo que Bush terminara su mandato en 2009 como el inquilino de la Casa Blanca menos popular desde que existen encuestas.

Despuésde dejar la presidencia, Bush, de 75 años, ha mantenido un perfil bajo, pero, en sus escasas apariciones ante los medios, también se ha mantenido firme en su decisión de invadir Irak.

"Ha habido un esfuerzo constante por parte de algunas figuras de la administración Bush para decir que, a pesar de los engaños (nunca se hallaron las supuestas armas de destrucción masivas), la guerra de Irak fue lo correcto", declaró a la BBC el periodista estadounidense Thomas E. Ricks, autor del libro "Fiasco: la aventura militar en Irak".

El expresidente argumentó a menudo que la eliminación de Hussein formaba parte de esta lógica. Pero Ricks, que cubrió la invasión de Irak, no está convencido.

"Este tipo de justificaciones no hablan de los enormes costes de la guerra, tanto para los iraquíes como para los estadounidenses. Tampoco abordan cómo la invasión estadounidense cambió Oriente Medio", explicó el comunicador.

Bush se ha limitado a aparecer públicamente en ocasiones de Estado como inauguraciones presidenciales y funerales.

Ahora pasa la mayor parte del tiempo en su rancho en el estado de Texas, donde se dedica a sus aficiones, entre las cuales destacan la pintura. En 2021 publicó un libro de retratos de su autoría.

El que fuera el vicepresidente de George W. Bush fue un firme defensor de la acción militar contra Irak e hizo numerosas declaraciones públicas en las que acusaba al régimen de Saddam Hussein de poseer armas de destrucción masiva, la afirmación sobre la que Washington construyó su caso para justificar la invasión.

Mientras Irak se veía sacudido por luchas sectarias en 2006, el propio Cheney se vio envuelto un hecho de sangre, cuando disparó accidentalmente a un compañero de caza, hiriéndole en la cara, el cuello y el pecho.

El incidente le provocó un infarto leve, pero su amigo, Harry Whittington, de 78 años, sobrevivió. "No es culpa de Harry", dijo Cheney a la cadena de televisión Fox. "En última instancia, yo fui el que apretó el gatillo".

Con 82 años, Cheney ha asumido una postura radicalmente distinta a la de Bush desde que dejó el Gobierno. Así ha fijado posición sobre distintos temas políticos e incluso ha participado en mítines electorales.

Asimismo, criticó abiertamente al entonces presidente, Donald Trump, por el asalto al Congreso que en enero de 2021 protagonizaron seguidores suyos.

Cheney fue célebremente retratado por un Christian Bale "transformado" en la película satírica de 2018 "Vice", la cual fue la segunda producción que retrató a la administración Bush después de la biopic presidencial de Oliver Stone "W", estrenado en 2008.

Fue el secretario de Defensa de Bush entre 2001 y 2006 y desempeñó un papel fundamental -y controvertido- en las invasiones de Afganistán e Irak.

Entre otras cosas, Rumsfeld fue acusado de proporcionar "evaluaciones de inteligencia alternativas" para apoyar la invasión y el derrocamiento de Hussein, al tiempo que ignoró las denuncias de torturas a prisioneros de guerra por parte de las fuerzas estadounidenses.

Rumsfeld dejó el cargo en 2006, en medio de una creciente oposición pública y política en EE.UU. a su gestión de la posguerra iraquí.

Sin embargo, el exfuncionario no rehuyó los focos: publicó una autobiografía, participó en un documental sobre su carrera y se unió a otros exsecretarios de Defensa para advertir al entonces presidente Donald Trump de que no intentara desconocer los resultados de las elecciones presidenciales de 2020.

Rumsfeld murió de cáncer en junio de 2021.

Fue asesora de Seguridad Nacional y luego secretaria de Estado durante los ocho años del mandato de Bush, convirtiéndose en la primera mujer negra en ocupar estos puestos en la historia del gobierno estadounidense.

Además de ser partidaria de la guerra de Irak, apareció constantemente en los medios de comunicación estadounidenses para advertir sobre la amenaza que representaba el régimen de Hussein. Incluso llegó a afirmar a la cadena de noticias CNN que el líder iraquí podría adquirir rápidamente armas nucleares.

Tras la salida de Bush de la Casa Blanca, Rice reanudó su carrera académica en la Universidad de Stanford y ocupa la dirección de la Hoover Institution, un centro de investigaciones.

Sin embargo, en el pasado han corrido rumores sobre su eventual regreso a la política activa.

Fue nombrado como administrador provisional de la coalición en Irak por el presidente Bush en mayo de 2003, convirtiéndose en la máxima autoridad civil del país.

Su decisión de desmantelar el ejército iraquí fue muy criticada y tuvo que hacer frente a acusaciones de malversación de fondos en las tareas de reconstrucción.

Bremer, que ahora tiene 81 años, lleva una vida tranquila en el estado rural de Vermont.

En 2018, su nombre volvió a ocupar espacio en los medios de Estados Unidos cuando se supo que trabajaba como instructor de esquí en un centro turístico.

thinking about how Paul Bremer went from de-facto President of Iraq and Mister Very Good Ideas to being a ski instructor pic.twitter.com/rhczQX7nLO