31 marineros desaparecidos tras el hundimiento de un buque de guerra tailandés en mar embravecido

BANGKOK.- Este lunes, barcos y helicópteros de la armada tailandesa se encuentran buscando a más de tres decenas de marineros que continúan desaparecidos 24 horas después de que su buque de guerra se hundiera en el mar embravecido en el Golfo de Tailandia.

Los sobrevivientes describieron las escenas caóticas por las que pasaron cuando luchaban por sobrevivir mientras el barco se hundía; el comandante de la marina confirmó que no había suficientes chalecos salvavidas para todos a bordo.

Hasta ahora, 75 marineros de la “corbeta HTMS Sukhothai” habían sido rescatados, mientras que 31 seguían desaparecidos. Las olas altas que provocaron el incidente habían disminuido desde el hundimiento del domingo por la noche, sin embargo, aún eran lo suficientemente altas como para poner en peligro a las embarcaciones pequeñas, reportó la Marina.

Los detalles referentes al hundimiento y los esfuerzos iniciales de rescate aún no estaban claros. Un marinero dijo a la televisión Thai Rath que no había suficientes chalecos salvavidas debido a que había más gente de lo habitual a bordo del barco, el cual normalmente transportaba un total de 87 tripulantes y oficiales. Este hecho fue confirmado por los comentarios del comandante de la Marina, el almirante Choengchai Chomchoengpaet, citado por PPTV.

A este operativo, agregaron personal de la Infantería de Marina y del Comando de Defensa Aérea y Costera, unas 30 personas. Por eso creo que no había suficientes chalecos salvavidas”, dijo.

Otro sobreviviente entrevistado por Thai Rath comentó que las olas arrastraban a la gente cuando el barco se inclinaba. Dijo que una gran ola "me llevó, me arrojó debajo del barco. El barco se puso vertical y me arrastró hacia abajo. Luché por levantarme y me aferré a alguien que tenía un chaleco salvavidas".

Uno de los miembros de la tripulación rescatado, dijo a la televisión tailandesa PBS que tuvo que flotar en el mar durante tres horas antes de ser rescatado. Contó que el barco fue azotado por olas de 3 metros de altura cuando se hundía el domingo por la noche, lo que complicó las labores de rescate.

Las olas aún son altas y no podemos buscarlas desde la línea horizontal. Tenemos que volar los helicópteros y buscarlas a vista de pájaro", dijo el portavoz de la Marina, el almirante Pokkrong Monthatphalin, a Thai PBS.

Señalan que han reportado a ningúna víctima mortal

Once de los marineros rescatados estaban siendo tratados en un hospital. Por su parte, la marina negó un informe de los medios locales de que se había confirmado una muerte, explicando que ese fallecimiento se debió a un accidente que involucró a otro barco.

Todavía no hemos encontrado ningún muerto. Los 31 marineros siguen desaparecidos. No hemos encontrado ningún muerto en el lugar donde ocurrió el incidente y en el área de búsqueda", dijo Choengchai.

El buque de guerra había estado patrullando a 32 kilómetros del muelle en el distrito de Bangsaphan en la provincia de Prachuap Khiri Khan. Pokkrong indicó que el barco había estado en una patrulla regular para ayudar a los barcos de pesca que necesitaban ayuda.

Nuestra principal prioridad ahora es rescatar a todos los marineros. Planearemos rescatar el barco más tarde", dijo.

La búsqueda se realizaba en un área de 16 kilómetros cuadrados alrededor de la zona del hundimiento.