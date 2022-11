VIDEO: Elefante hurga en la cocina de una familia tailandesa

Una familia tailandesa difundió un video donde se puede observar que con toda la normalidad, un elefante hurga en su cocina, pues los tailandeses Boodchan, comentan que ya es costumbre recibir visitas del ejemplar.

Kittichai Boodchan, compartió el video por medio de facebook, con un mensaje sarcástico en la descripción "Ha vuelto otra vez para cocinar". En el video se puede observar como el mamífero, asoma la cabeza a través de la pared de la cocina.

Fue un domingo por la madrugada, cuando el elefante para buscar algo de comida, utilizó su trompa y hurgó entre los muebles de la cocina.

Antes de que se cortara el clip, podemos ver cómo el elefante toma una bolsa de plástico que esta llena de liquido, el animal la observa y luego la introduce en su boca.

Lo que se sabe acerca de la familia Boodchan, es que vive cerca de un parque nacional en el oeste de Tailandia, se encuentra muy cerca a un lago donde estos mamíferos salvajes se bañan y recorren la selva, por lo que es común verlos rodear cerca de su casa.

Otro de los datos que comenta la familia Boodchan, es que el mamífero destruyó la pared de su cocina en mayo, dejando a los habitantes del hogar una cocina "al aire libre".

Boodchan añadió "Cuando no recibe comida, se va solo", y que una de las reglas para alejar a los visitantes no deseados, es no alimentarlos, declaró a la AFP Boodchan.

"Ya estoy acostumbrado a que venga, así que no estoy tan preocupado", agregó.