Oposición en Israel promete hacer todo lo posible para sacar a Netanyahu y formar un nuevo gobierno porque considera ir a elecciones como un error

FOTO DE ARCHIVO: El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, habla durante una rueda de prensa, en medio del conflicto entre Estados Unidos e Israel con Irán, en Jerusalén. 19 de marzo de 2026. | Crédito: REUTERS/Ronen Zvulun/Pool/

Esta situación abre la puerta a negociaciones complejas entre las fuerzas de oposición para construir una alternativa de gobierno.

ISRAEL — Las elecciones generales en Israel marcaron un punto de inflexión en la política de ese país tras registrar niveles de participación ciudadana no vistos en más de dos décadas.

De acuerdo con información oficial reportada por la agencia de noticias EFE, el líder opositor Gadi Eisenkot anunció su intención de realizar “todo lo posible para formar un gobierno sionista” que represente a la totalidad de la población.

Durante su discurso ante simpatizantes, el dirigente aseguró que la ciudadanía votó en contra de la continuidad del actual primer ministro, Benjamín Netanyahu, y calificó como un grave error la posibilidad de convocar a un nuevo proceso electoral.

FOTO DE ARCHIVO: El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ofrece una rueda de prensa tras el acuerdo entre Estados Unidos e Irán en Jerusalén. 15 de junio de 2026. REUTERS/Ronen Zvulun/Pool (Ronen Zvulun/REUTERS)

A pesar de que los sondeos a pie de urna sitúan al partido de Netanyahu con la mayor cantidad de escaños individuales, su bloque tradicional no alcanzaría los votos necesarios para asegurar una mayoría parlamentaria.

Esta situación abre la puerta a negociaciones complejas entre las fuerzas de oposición para construir una alternativa de gobierno.

¿Cuál es el panorama de los resultados preliminares tras las elecciones?

El proceso de conteo de votos avanza de manera paulatina en las urnas del país, configurando un escenario de fragmentación política:

Participación histórica: Los comicios registraron la mayor afluencia de votantes desde 1999 , lo que refleja un alto interés ciudadano.

Los comicios registraron la , lo que refleja un alto interés ciudadano. Sondeos e intenciones de voto: El partido de Netanyahu obtiene el primer lugar individual, pero carece de la mayoría para formar gobierno .

El partido de Netanyahu obtiene el primer lugar individual, pero . El bloque opositor: La suma de las fuerzas encabezadas por Eisenkot supera en escaños al bloque oficialista, aunque tampoco alcanza por sí solo la mayoría absoluta .

La suma de las fuerzas encabezadas por Eisenkot supera en escaños al bloque oficialista, aunque . El papel de los partidos árabes: Para lograr una coalición gobernante, el bloque de Eisenkot dependería del respaldo de las formaciones árabes. Tanto Eisenkot como los líderes de los partidos Juntos y Demócratas evitaron descartar explícitamente esta posibilidad durante sus discursos.

La economía de Israel registró una caída anualizada del 3.3 por ciento en el primer trimestre de 2026 debido a los efectos directos de la guerra con Irán. (REUTERS)

El duro mensaje de Gadi Eisenkot a Benjamín Netanyahu

Durante su comparecencia ante la ciudadanía, el general retirado y exjefe del Estado Mayor del Ejército dirigió duras críticas hacia la gestión del primer ministro saliente:

“Un líder digno aceptaría esta moción de censura popular y anunciaría hoy mismo su retirada de la vida política”, aseveró Eisenkot al dirigirse directamente a Netanyahu.

Asimismo, Eisenkot lanzó un mensaje a las cúpulas de las fuerzas de seguridad e inteligencia de la nación:

Estatus de transición: Recordó que Netanyahu encabeza un gobierno en funciones y que carece de mandato popular definitivo.

Recordó que Netanyahu encabeza un gobierno en funciones y que carece de mandato popular definitivo. Llamado a la institucionalidad: Pidió a los mandos de seguridad servir exclusivamente al Estado y mantenerse firmes ante cualquier presión política.

Pidió a los mandos de seguridad servir exclusivamente al Estado y mantenerse firmes ante cualquier presión política. Advertencia de seguridad: Reiteró a Netanyahu el mensaje: “No te atrevas a utilizar la seguridad de Israel para tus propios fines políticos”.

¿Cuáles son los pilares del gobierno que propone la oposición?

El dirigente del partido Yashar! afirmó que la sociedad está agotada de las divisiones internas y delineó los ejes sobre los cuales buscará construir la nueva administración: