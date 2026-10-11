Sudán: reportan 72 mineros muertos en ataque aéreo cerca de Egipto; la cifra de víctimas sigue sin aclararse

Emergency Lawyers informó a Reuters que al menos 72 mineros artesanales murieron durante el ataque del sábado. La organización señaló que se trataba del segundo incidente de este tipo en pocos meses y atribuyó la operación a la Fuerza Aérea egipcia. Foto: Reuters.

La agrupación señaló a la Fuerza Aérea egipcia, pero la acusación no ha sido verificada de forma independiente.

SUDÁN.- El ataque contra trabajadores de minas artesanales de oro en la zona fronteriza entre Sudán y Egipto dejó un número de víctimas que todavía no está claro. Emergency Lawyers, una organización sudanesa de defensa de los derechos humanos, reportó al menos 72 fallecidos el domingo 11 de octubre, según Reuters.

Sin embargo, la Red de Médicos de Sudán informó inicialmente de 13 muertos y 28 heridos, mientras que el medio local Sudan Tribune publicó testimonios que elevaban el balance a 200 fallecidos en otro sitio minero de la región.

Las diferencias entre los reportes impiden establecer por ahora una cifra definitiva. Reuters tampoco pudo verificar de inmediato la acusación de Emergency Lawyers contra la Fuerza Aérea egipcia. Por su parte, Associated Press informó que no estaba claro quién había realizado el bombardeo y que los mineros habían recibido advertencias de autoridades egipcias para abandonar la zona, destacó Reuters.

El incidente ocurre en una región donde miles de personas recurren a la extracción artesanal de oro para obtener ingresos, mientras la guerra entre el Ejército sudanés y las Fuerzas de Apoyo Rápido ha alterado otras actividades económicas. El oro también está relacionado con redes de contrabando que atraviesan la frontera y con el financiamiento de los actores armados.

¿Cuántos mineros murieron en el ataque aéreo en Sudán?

Los primeros reportes publicados el domingo presentaron cifras diferentes.

Emergency Lawyers informó a Reuters que al menos 72 mineros artesanales murieron durante el ataque del sábado. La organización señaló que se trataba del segundo incidente de este tipo en pocos meses y atribuyó la operación a la Fuerza Aérea egipcia.

La Red de Médicos de Sudán comunicó otro balance inicial: al menos 13 personas fallecidas y 28 heridas, de acuerdo con Associated Press. El organismo advirtió que la cifra de muertos podría aumentar debido a la gravedad de algunas lesiones y a las dificultades para acceder a atención médica.

Más tarde, Sudan Tribune publicó un reporte basado en testimonios de tres sobrevivientes que hablaban de al menos 200 muertos y cientos de heridos en un área minera denominada Shamal al-Wadi, en el estado sudanés del Mar Rojo.

Ese último reporte describe un sitio distinto del mencionado en la cobertura inicial sobre la mina de Al-Uqaydat, en el estado del Río Nilo. El medio no pudo verificar de forma independiente el número de víctimas ni las imágenes difundidas.

Por ello, las cifras deben mantenerse atribuidas a sus respectivas fuentes. No es correcto sumarlas ni presentarlas como un balance oficial unificado.

¿Quién realizó el bombardeo cerca de la frontera entre Sudán y Egipto?

Emergency Lawyers atribuyó el ataque a la Fuerza Aérea egipcia. Sin embargo, Reuters indicó que no pudo confirmar esa versión de manera independiente.

El Ejército egipcio no había emitido comentarios sobre el incidente y el Ministerio de Asuntos Exteriores tampoco había respondido de inmediato a una solicitud de información, según el reporte de Reuters.

En su cobertura, Sudan Tribune recogió declaraciones de mineros que responsabilizaron al Ejército egipcio. Los sobrevivientes señalaron que ya habían ocurrido incidentes en la zona y afirmaron que guardias fronterizos egipcios habían advertido a los trabajadores que no se acercaran a determinados puntos.

Por otra parte, Associated Press informó que la Red de Médicos de Sudán había señalado que las autoridades egipcias advirtieron repetidamente a los mineros que evacuaran la región. Según ese reporte, la zona afectada estaría dentro del territorio que Egipto considera propio.

Estos antecedentes muestran que existe una disputa sobre el área fronteriza, pero no confirman por sí mismos quién ejecutó el ataque del 10 de octubre.

¿Dónde ocurrió el ataque y qué se sabe de la zona minera?

Los reportes ubican los bombardeos en áreas de minería artesanal próximas a la frontera entre Sudán y Egipto, aunque no todos señalan el mismo punto.

En su primera publicación, Sudan Tribune informó que aeronaves de combate realizaron al menos cinco ataques contra la mina de Al-Uqaydat, cerca del mercado de Al-Ansari, en el estado del Río Nilo. El trabajador minero Mirghani Malik declaró al medio que al menos 20 heridos habían llegado al mercado para recibir atención de emergencia y que cientos de personas huyeron hacia las montañas sin agua ni suministros.

El medio aclaró que no pudo verificar el número de víctimas ni identificar las aeronaves involucradas.

En un reporte posterior, el mismo medio describió ataques en Shamal al-Wadi, en el extremo nororiental del estado del Mar Rojo. Tres sobrevivientes señalaron que los bombardeos comenzaron alrededor de las 6:00 de la mañana del sábado, cuando algunos trabajadores se preparaban para iniciar sus labores y otros seguían dentro de las excavaciones.

Según sus testimonios, los proyectiles destruyeron refugios y provocaron derrumbes en pozos mineros. También afirmaron que más de 15 mil trabajadores abandonaron el área, aunque esa cifra no ha sido verificada de manera independiente.

La distancia, el terreno remoto y la falta de servicios médicos complican la atención a los heridos y la confirmación de los balances.

¿Por qué hay tantos mineros artesanales en el norte de Sudán?

La minería de oro se ha convertido en una fuente de ingresos para numerosas familias sudanesas, en parte porque la guerra ha interrumpido otras actividades económicas.

El conflicto entre el Ejército de Sudán y las Fuerzas de Apoyo Rápido comenzó en abril de 2023. Desde entonces, los enfrentamientos han provocado desplazamientos, destrucción de infraestructura y pérdida de empleos y medios de subsistencia.

En ese contexto, la extracción artesanal de oro ha atraído a trabajadores hacia zonas remotas, donde las condiciones de seguridad y el acceso a servicios de emergencia son limitados.

De acuerdo con Sudan Tribune, el sector artesanal da sustento a más de dos millones de personas y produce más del 80% del oro sudanés. Estas cifras corresponden a la estimación citada por el medio y no significan que todas esas personas trabajen en las zonas afectadas por los bombardeos.

¿Qué relación tiene el oro con la guerra y el contrabando hacia Egipto?

El oro es una fuente de ingresos para distintos actores vinculados con la guerra en Sudán. Su extracción y comercialización también se han visto afectadas por la falta de control en algunas regiones y por el movimiento irregular de mercancías a través de las fronteras.

Reuters informó que expertos y personas del sector consideran que una parte importante del oro extraído en Sudán entra de contrabando en Egipto. Associated Press, por su parte, citó un informe de un panel de expertos de Naciones Unidas publicado en 2024, según el cual más de la mitad del oro sudanés se sacaba del país de manera irregular.

La Red de Médicos de Sudán también ha señalado que las Fuerzas de Apoyo Rápido han utilizado el contrabando de oro procedente de regiones como Darfur y Kordofán para financiar sus operaciones.

En junio de 2026, las fuerzas de seguridad egipcias detuvieron a cientos de personas en la frontera con Sudán, incluidos extranjeros, bajo acusaciones relacionadas con la minería ilegal y el contrabando, según Associated Press.

La existencia de estas redes y los operativos contra la minería informal ayudan a explicar las tensiones fronterizas. Sin embargo, no demuestran quién ordenó o ejecutó el bombardeo de octubre.

¿Por qué la organización considera que el ataque podría violar el derecho internacional?

Emergency Lawyers sostuvo que un ataque transfronterizo de estas características violaría el derecho internacional.

Para determinar si hubo una infracción, sería necesario establecer dónde ocurrió el bombardeo, quién lo realizó, cuál era su objetivo y qué circunstancias rodearon la operación. También tendría que aclararse si los trabajadores o las instalaciones mineras fueron atacados deliberadamente y qué medidas se tomaron para proteger a la población civil.

Hasta ahora, los reportes disponibles no ofrecen una conclusión independiente sobre esos puntos. La declaración de Emergency Lawyers expresa la posición de la organización frente a los hechos denunciados, pero no constituye una resolución judicial ni una determinación definitiva de responsabilidad.

¿Qué se sabe sobre los ataques contra civiles en la guerra de Sudán?

El ataque contra los mineros se produce en un contexto de operaciones aéreas y con drones que han causado víctimas en distintas regiones del país.

El viernes 9 de octubre, un ataque con drones contra un campamento para personas desplazadas en el estado de Nilo Azul dejó decenas de muertos, según reportes citados por Reuters y otras agencias. El incidente fue atribuido a las Fuerzas de Apoyo Rápido por organizaciones que monitorean el conflicto.

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La guerra ha incrementado los riesgos para la población civil, incluidos quienes viven en zonas de enfrentamiento, quienes han tenido que abandonar sus hogares y quienes trabajan en actividades económicas informales.

Los ataques contra los sitios mineros deben investigarse por separado de otros episodios. La información disponible no permite establecer que todos los incidentes tengan los mismos responsables o respondan a una única estrategia militar.



