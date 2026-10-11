Qué se celebra el 11 de octubre: Día Internacional de la Niña, Colegio Militar y otras efemérides

Imagen ilustrativa de las efemérides del 11 de octubre, con referencias al Día Internacional de la Niña, la creación del Colegio Militar, la exploración espacial y el reconocimiento a Mario Molina. | Crédito: Imagen hecha con IA de Chatgpt

El 11 de octubre conmemora el Día Internacional de la Niña y recuerda la creación del Colegio Militar, el Apolo 7 y otros hechos históricos.

El 11 de octubre reúne efemérides relacionadas con los derechos de las niñas, la historia de México, la exploración espacial, la religión y la cultura. La fecha marca el Día Internacional de la Niña, establecido por Naciones Unidas para reconocer los derechos de las niñas y visibilizar los desafíos que enfrentan.

En México, un 11 de octubre de 1823 fue creado el Colegio Militar, antecedente del actual Heroico Colegio Militar. La fecha también recuerda acontecimientos como la apertura del Concilio Vaticano II en 1962, el lanzamiento del Apolo 7 en 1968 y el anuncio del Premio Nobel de Química de 1995 para Mario Molina, Sherwood Rowland y Paul Crutzen.

¿Qué se celebra hoy 11 de octubre?

El 11 de octubre se conmemora principalmente el Día Internacional de la Niña, una fecha proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2011.

La jornada busca reconocer los derechos de las niñas y llamar la atención sobre los obstáculos que enfrentan en materia de educación, seguridad, salud, participación y oportunidades.

En 2026, el tema es “Poner fin al matrimonio infantil e invertir en los derechos de las niñas”, con un llamado a fortalecer las medidas para evitar los matrimonios infantiles y garantizar que las niñas puedan estudiar, crecer seguras y participar en las decisiones que afectan su futuro.

¿Por qué se celebra el Día Internacional de la Niña?

La ONU estableció el 11 de octubre como Día Internacional de la Niña mediante la resolución 66/170, aprobada el 19 de diciembre de 2011.

La fecha busca reconocer los derechos de las niñas y los desafíos específicos que enfrentan en distintas partes del mundo. Entre ellos se encuentran la discriminación, la violencia, la falta de acceso a la educación y el matrimonio infantil.

Para 2026, Naciones Unidas señala que más de 12 millones de niñas se casan cada año antes de alcanzar la edad adulta.

¿Qué pasó el 11 de octubre de 1823 en México?

El 11 de octubre de 1823 fue creado el Colegio Militar mediante un decreto expedido por el general José Joaquín de Herrera, entonces ministro de Guerra y Marina.

La institución fue establecida inicialmente en la Fortaleza de San Carlos de Perote, Veracruz, donde se formarían oficiales del Ejército mexicano. Este plantel es considerado el antecedente del actual Heroico Colegio Militar.

La creación ocurrió poco después de la consumación de la Independencia, cuando el nuevo país necesitaba formar profesionalmente a sus mandos militares.

En 2026 se cumplen 203 años de la creación del Colegio Militar.

¿Qué otros acontecimientos ocurrieron el 11 de octubre en México?

La fecha también está relacionada con otros episodios de la historia nacional.

1817: fue fusilada Gertrudis Bocanegra , quien colaboró con la causa insurgente durante la Independencia. Fue ejecutada en Pátzcuaro, Michoacán, después de negarse a proporcionar información sobre sus compañeros.

fue fusilada , quien colaboró con la causa insurgente durante la Independencia. Fue ejecutada en Pátzcuaro, Michoacán, después de negarse a proporcionar información sobre sus compañeros. 1823: se decretó la creación del Colegio Militar en la Fortaleza de San Carlos de Perote.

se decretó la creación del Colegio Militar en la Fortaleza de San Carlos de Perote. 1908: murió Rita Cetina Gutiérrez , maestra, escritora y promotora de la educación para las mujeres en Yucatán.

murió , maestra, escritora y promotora de la educación para las mujeres en Yucatán. 1990: se constituyó formalmente el Instituto Federal Electoral (IFE) , organismo que posteriormente dio paso al actual Instituto Nacional Electoral.

se constituyó formalmente el , organismo que posteriormente dio paso al actual Instituto Nacional Electoral. 1995: la Real Academia Sueca de Ciencias anunció que Mario Molina, Sherwood Rowland y Paul Crutzen recibirían el Premio Nobel de Química por sus investigaciones sobre el agotamiento de la capa de ozono.

¿Qué pasó el 11 de octubre de 1995 con Mario Molina?

El 11 de octubre de 1995, la Real Academia Sueca de Ciencias anunció que el mexicano Mario Molina, junto con Sherwood Rowland y Paul Crutzen, recibiría el Premio Nobel de Química.

Los científicos fueron reconocidos por sus investigaciones sobre las reacciones químicas que afectan la capa de ozono, particularmente por el impacto de sustancias como los clorofluorocarbonos. El premio fue entregado el 10 de diciembre de ese año.

El trabajo de Molina y Rowland había advertido desde 1974 sobre los efectos de los CFC en la capa de ozono y contribuyó posteriormente a las acciones internacionales que desembocaron en el Protocolo de Montreal.

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¿Qué pasó el 11 de octubre de 1910?

El 11 de octubre de 1910, el expresidente estadounidense Theodore Roosevelt realizó un vuelo en un avión Wright durante una visita a St. Louis, Missouri.

El piloto Arch Hoxsey lo llevó en un biplano y Roosevelt se convirtió en el primer presidente estadounidense en volar en un avión, de acuerdo con los registros del Smithsonian y la Biblioteca del Congreso.

¿Qué pasó el 11 de octubre de 1962?

El 11 de octubre de 1962, el papa Juan XXIII inauguró solemnemente el Concilio Vaticano II en la Basílica de San Pedro, en Roma.

Más de dos mil obispos participaron en la apertura de la asamblea, que posteriormente impulsaría importantes cambios en la Iglesia católica y se prolongaría hasta 1965.

La fecha tiene además una relación con el santoral, pues la Iglesia católica celebra actualmente la memoria litúrgica de San Juan XXIII el 11 de octubre.

¿Qué pasó el 11 de octubre de 1968?

El 11 de octubre de 1968, la NASA lanzó el Apolo 7, la primera misión tripulada del programa Apolo.

La nave despegó desde el Complejo de Lanzamiento 34 de Cabo Cañaveral con los astronautas Walter Schirra, Donn Eisele y Walter Cunningham. La misión permitió probar en órbita los sistemas de la nave y preparó el camino para las posteriores misiones que llevarían al ser humano a la Luna.

El Apolo 7 también fue la primera misión estadounidense con tres astronautas y realizó la primera transmisión televisiva en vivo desde una nave espacial estadounidense.

¿Qué pasó el 11 de octubre de 1975?

El 11 de octubre de 1975 se estrenó en NBC el programa que posteriormente sería conocido como Saturday Night Live.

El primer episodio tuvo como presentador al comediante George Carlin y contó con las actuaciones musicales de Billy Preston y Janis Ian. El programa se convirtió posteriormente en uno de los espacios de comedia más reconocidos de la televisión estadounidense.

¿Qué pasó el 11 de octubre de 1984?

El 11 de octubre de 1984, la astronauta Kathryn Sullivan se convirtió en la primera mujer estadounidense en realizar una caminata espacial.

Sullivan realizó la actividad extravehicular durante la misión STS-41G del transbordador Challenger junto con el astronauta David Leestma. Ambos realizaron pruebas relacionadas con un sistema de abastecimiento de combustible para satélites.

¿Quién nació un 11 de octubre?

Entre las personalidades nacidas un 11 de octubre destacan:

Eleanor Roosevelt , primera dama de Estados Unidos y defensora de los derechos humanos, nació en 1884 .

, primera dama de Estados Unidos y defensora de los derechos humanos, nació en . Henry John Heinz , empresario estadounidense y fundador de la compañía alimentaria Heinz, nació en 1844 .

, empresario estadounidense y fundador de la compañía alimentaria Heinz, nació en . Pau Donés , cantante y compositor español, nació en 1966 .

, cantante y compositor español, nació en . Luke Perry , actor estadounidense, nació en 1966 .

, actor estadounidense, nació en . Cardi B, rapera estadounidense, nació en 1992.

Eleanor Roosevelt es una de las figuras históricas más relevantes asociadas con esta fecha. Su trabajo posterior en Naciones Unidas la convirtió en una de las principales figuras vinculadas con la defensa internacional de los derechos humanos.

¿Quién murió un 11 de octubre?

Entre las personalidades fallecidas un 11 de octubre se encuentran:

Gertrudis Bocanegra , insurgente mexicana, fusilada en 1817.

, insurgente mexicana, fusilada en 1817. Chico Marx , comediante, actor y pianista estadounidense, murió en 1961.

, comediante, actor y pianista estadounidense, murió en 1961. Jean Cocteau , escritor, poeta, dramaturgo y cineasta francés, murió en 1963.

, escritor, poeta, dramaturgo y cineasta francés, murió en 1963. Redd Foxx , actor y comediante estadounidense conocido por Sanford and Son , murió en 1991.

, actor y comediante estadounidense conocido por , murió en 1991. María de Villota, expiloto española de Fórmula 1, murió en 2013, a los 33 años.

¿Qué santo se celebra el 11 de octubre?

El santoral católico del 11 de octubre recuerda principalmente a:

San Juan XXIII, papa.

San Felipe, diácono.

San Alejandro Sauli, obispo de Pavía.

Juan XXIII es especialmente relacionado con esta fecha porque durante su pontificado comenzó el Concilio Vaticano II, precisamente el 11 de octubre de 1962.

¿Cuáles son las efemérides del 11 de octubre?

Entre las principales efemérides de esta fecha destacan:

1817: es fusilada Gertrudis Bocanegra en Pátzcuaro, Michoacán.

es fusilada Gertrudis Bocanegra en Pátzcuaro, Michoacán. 1823: se crea el Colegio Militar en la Fortaleza de San Carlos de Perote.

se crea el Colegio Militar en la Fortaleza de San Carlos de Perote. 1908: muere Rita Cetina Gutiérrez.

muere Rita Cetina Gutiérrez. 1910: Theodore Roosevelt realiza un vuelo en avión y se convierte en el primer presidente estadounidense en volar.

Theodore Roosevelt realiza un vuelo en avión y se convierte en el primer presidente estadounidense en volar. 1962: comienza el Concilio Vaticano II.

comienza el Concilio Vaticano II. 1968: despega el Apolo 7, primera misión tripulada del programa Apolo.

despega el Apolo 7, primera misión tripulada del programa Apolo. 1975: debuta el programa que posteriormente sería conocido como Saturday Night Live .

debuta el programa que posteriormente sería conocido como . 1984: Kathryn Sullivan realiza la primera caminata espacial de una mujer estadounidense.

Kathryn Sullivan realiza la primera caminata espacial de una mujer estadounidense. 1990: se constituye formalmente el Instituto Federal Electoral.

se constituye formalmente el Instituto Federal Electoral. 1995: se anuncia el Premio Nobel de Química para Mario Molina, Sherwood Rowland y Paul Crutzen.

se anuncia el Premio Nobel de Química para Mario Molina, Sherwood Rowland y Paul Crutzen. Día Internacional de la Niña.

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