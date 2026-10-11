Mexicano es atropellado por un agente del ICE durante una persecución en Texas y tuvo que ser operado tras fractura

Según el mayor Anthony McConnell, de la Oficina de Investigaciones Especiales de la Oficina del Sheriff del Condado de Harris, los agentes policiales acudieron al lugar después de recibir el reporte del atropellamiento.

MÉXICO.- Un hombre identificado como Miguel Parra-Hernández fue hospitalizado el sábado 10 de octubre, luego de ser atropellado por un vehículo conducido por un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés), durante una persecución en el condado de Harris, en las afueras de Houston, Texas.

La Oficina del Sheriff del Condado de Harris informó que investiga el incidente ocurrido alrededor de las 7:20 de la mañana en Clay Road, cerca de la autopista 6. De acuerdo con los reportes de ABC News y CBS News, el agente involucrado llamó al número de emergencias 911 para solicitar una ambulancia después del atropellamiento.

El caso involucra a otros dos hombres: José Mendoza-Cervantes, quien era el objetivo de la operación migratoria, según el ICE, y Parra-Hernández, quien resultó herido. Las imágenes de vigilancia revisadas por medios estadounidenses muestran parte de la persecución y el momento en que el vehículo alcanza al hombre que corría. La investigación deberá esclarecer las circunstancias del impacto y la actuación del agente.

¿Cómo ocurrió el atropellamiento en el condado de Harris?

Según el mayor Anthony McConnell, de la Oficina de Investigaciones Especiales de la Oficina del Sheriff del Condado de Harris, los agentes policiales acudieron al lugar después de recibir el reporte del atropellamiento.

El ICE explicó que sus agentes intentaban detener a José Mendoza-Cervantes, un ciudadano mexicano a quien la agencia atribuye antecedentes penales y una orden definitiva de deportación emitida por un juez.

De acuerdo con su versión, los agentes observaron a Mendoza-Cervantes y a Parra-Hernández subir a un vehículo e intentaron detenerlos.

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Durante la persecución, el conductor y el pasajero abandonaron el vehículo y huyeron a pie, según la información proporcionada por las autoridades locales.

Las imágenes de vigilancia revisadas por ABC News parecen mostrar al vehículo del ICE maniobrando hacia Parra-Hernández mientras corría y atropellándolo. Sin embargo, las imágenes deben analizarse junto con las demás pruebas para establecer las circunstancias del incidente.

En un comunicado, el ICE sostuvo que «Parra-Hernández corrió delante de un vehículo del ICE y fue atropellado».

La agencia no había dado a conocer de inmediato la identidad del agente involucrado.

¿Qué lesiones sufrió Miguel Parra-Hernández?

El mayor McConnell informó que Parra-Hernández aparentemente sufrió una fractura en una pierna. El hombre fue trasladado a un hospital y quedó bajo custodia del ICE.

Posteriormente, César Espinosa, director ejecutivo de la organización de apoyo a inmigrantes FIEL Houston, informó que la lesión era más grave de lo que se había detallado inicialmente y que el hombre necesitaba una cirugía.

«Hemos estado en contacto con la familia de Miguel y están muy preocupados por su salud. Está vivo, pero debe someterse a una cirugía en la pierna, que está fracturada en tres partes», declaró Espinosa durante una conferencia de prensa en Houston.

El ICE no proporcionó de inmediato información sobre posibles antecedentes penales de Parra-Hernández.

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¿A quién intentaba detener el ICE?

La agencia migratoria identificó a José Mendoza-Cervantes como el objetivo de la operación.

Según el ICE, el hombre es ciudadano mexicano, tiene antecedentes penales y cuenta con una orden final de deportación emitida por un juez. Estas afirmaciones corresponden a la versión de la agencia federal.

La persecución terminó con Parra-Hernández hospitalizado, mientras Mendoza-Cervantes escapó a pie. De acuerdo con los reportes difundidos el domingo 11 de octubre, el segundo hombre continuaba sin ser localizado.

Hasta la información disponible en esos reportes, las autoridades no habían anunciado detenciones relacionadas con el atropellamiento.

¿Quién investiga el caso y qué exigen las autoridades locales?

La Oficina del Sheriff del Condado de Harris está reuniendo pruebas para esclarecer lo sucedido. McConnell explicó que los investigadores solicitaban videos de vigilancia de edificios cercanos para reconstruir la secuencia de los hechos.

«Estamos aquí para investigar el accidente», declaró el funcionario.

La comisionada del precinto 4 del condado de Harris, Lesley Briones, pidió al ICE que entregara todas las pruebas disponibles a la oficina del sheriff y cooperara con las diligencias.

«Exigimos total transparencia, rendición de cuentas y respeto al estado de derecho», afirmó.

Por su parte, la fiscal del condado de Harris, Abbie Kamin, señaló que es necesario esclarecer los hechos y pidió colaboración de las autoridades federales.

«El tiempo apremia para esclarecer los hechos, y el público merece respuestas claras y precisas», declaró.

Kamin también afirmó que su oficina respalda al sheriff Ed Gonzalez y al fiscal de distrito Sean Teare en la investigación independiente, y que está preparada para brindar asistencia.

¿Qué pide FIEL Houston tras el atropellamiento?

Familiares de Parra-Hernández, representantes comunitarios y miembros de FIEL Houston participaron en una conferencia de prensa el domingo para hablar sobre su estado de salud y exigir explicaciones.

Espinosa pidió que el ICE rinda cuentas por lo ocurrido y reclamó una investigación transparente.

«Tenemos más preguntas que respuestas. La pregunta más importante es: ¿por qué sigue ocurriendo esto? Exigimos respuestas y transparencia a todos los organismos implicados», expresó.

La organización solicitó que las autoridades aclaren cómo se desarrolló la persecución, qué ocurrió durante el impacto y qué medidas se tomarán a partir de los resultados de la investigación.

Por ahora, las autoridades locales continúan recopilando evidencia en video y el caso permanece bajo investigación. No se ha informado de una conclusión oficial sobre la actuación del agente.

El caso ocurre dos días después de un tiroteo del ICE en Nueva York

El atropellamiento en Texas se registró dos días después de otro incidente relacionado con agentes migratorios en Nueva York.

El jueves 8 de octubre, un agente del ICE disparó contra Oscar Belgal, de 28 años y nacionalidad dominicana, durante un intento de arresto en el barrio de Marble Hill, en el Bronx. Belgal se encontraba dentro de un automóvil en el que también viajaba un niño de cinco años, quien no resultó herido, según información de las autoridades locales y reportes de Associated Press.

El Departamento de Seguridad Nacional sostuvo que los agentes intentaban detener a Belgal por antecedentes y cargos previos, y afirmó que el hombre había embestido vehículos oficiales. Las imágenes difundidas por la policía de Nueva York muestran a agentes vestidos de civil que se acercan al automóvil antes de que el conductor se aleje y se produzcan los disparos.

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, cuestionó el operativo y pidió explicaciones a las autoridades federales. El caso generó protestas y llamados a investigar el uso de la fuerza.

Ambos incidentes ocurrieron en el contexto de operaciones migratorias federales, pero corresponden a hechos distintos y deben investigarse por separado.

En el caso de Texas, las preguntas centrales siguen siendo cómo se produjo el atropellamiento de Parra-Hernández, qué muestran todas las pruebas disponibles y qué conclusiones alcanzará la investigación de la Oficina del Sheriff del Condado de Harris.