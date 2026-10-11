Mark Ruffalo llevó su lucha contra el fracking a una propiedad de más de 20 hectáreas en Nueva York donde apostó por la agricultura sostenible

Mark Ruffalo ha llevado su lucha contra el fracking a Nueva York, donde defiende la protección del agua y promueve alternativas sostenibles frente a la extracción de gas. (Friends of the Earth International/Canva))

La preocupación por el agua y la expansión de la industria gasífera en la región de Catskills acercó al actor a las campañas ambientales; su activismo continúa ante nuevas técnicas para extraer gas

La defensa del agua y la preocupación por los efectos de la extracción de gas llevaron a Mark Ruffalo a involucrarse en el movimiento contra el fracking en el estado de Nueva York. El actor, conocido por su trabajo en el cine, convirtió la protección ambiental en una causa pública que mantiene desde hace más de una década.

Ruffalo vive con su familia en la región de Catskill, donde adquirió una granja de aproximadamente 47 acres, equivalentes a unas 19 hectáreas. Según una publicación de Times Union, la propiedad fue parte de su decisión de establecerse en una zona rural cuyas fuentes de agua y paisajes considera valiosos.

Aunque una nota reciente de La Nación afirma que la propiedad fue transformada en un santuario agrícola con paneles solares y cultivos orgánicos, esos detalles no pudieron corroborarse de manera independiente con las fuentes consultadas. Lo que sí está documentado es su participación en campañas para frenar la fracturación hidráulica y proteger los recursos hídricos de la región.

Qué llevó a Mark Ruffalo a oponerse al fracking

El interés del actor por esta causa se intensificó en 2010, después de visitar Dimock, Pensilvania, una comunidad donde habitantes denunciaban problemas de contaminación en sus pozos de agua. Ruffalo acudió junto con el abogado ambientalista Robert F. Kennedy Jr. y conoció los testimonios de residentes preocupados por los efectos de la explotación gasífera.

En un artículo publicado por la organización ambiental Earthjustice en 2011, Ruffalo explicó que su lucha estaba relacionada con la protección del agua y con la preocupación por la expansión de las perforaciones en el noreste de Estados Unidos.

La fracturación hidráulica, conocida como fracking, consiste en inyectar agua, arena y aditivos a alta presión en formaciones rocosas para liberar gas natural o petróleo. Sus posibles efectos sobre el agua y el entorno han generado disputas entre empresas energéticas, autoridades, comunidades y organizaciones ambientalistas.

Nueva York prohibió el fracking, pero el debate continúa

En 2014, Nueva York prohibió la fracturación hidráulica de alto volumen con agua tras una evaluación estatal sobre sus posibles riesgos ambientales y sanitarios. La medida fue un punto importante para las organizaciones que se oponían a esta forma de extracción.

Sin embargo, la discusión sobre nuevas técnicas continuó años después. En 2024, legisladores estatales impulsaron una iniciativa para impedir que las compañías recurrieran al dióxido de carbono líquido o comprimido para extraer gas, un método que podría abrir una vía distinta a la tecnología prohibida. Associated Press informó sobre el avance de esa propuesta en marzo de ese año.

Ruffalo respaldó públicamente los esfuerzos para cerrar esa posible laguna legal. Su participación muestra que su activismo no se limita a la oposición al fracking convencional, sino que también abarca los cambios legislativos relacionados con nuevas formas de explotación gasífera.

El activismo ambiental del actor

Además de participar en campañas y actos públicos, Ruffalo cofundó en 2013 The Solutions Project, una organización que promueve el uso de energías renovables y el desarrollo de soluciones climáticas. Su trayectoria lo ha colocado entre las figuras del entretenimiento que utilizan su visibilidad para impulsar causas ambientales.

La discusión en Nueva York también refleja el conflicto entre la protección de los recursos naturales y los intereses económicos de las comunidades rurales. Mientras activistas advierten sobre los posibles impactos de la extracción de gas, algunos propietarios y sectores locales han defendido las oportunidades económicas que puede representar esa industria.

En ese contexto, la participación de Ruffalo ha contribuido a mantener el tema en la conversación pública. Su vínculo con Catskill y su oposición al fracking forman parte de una campaña más amplia para proteger el agua y limitar los riesgos ambientales asociados con la extracción de combustibles fósiles.