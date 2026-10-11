Jueza suspende anuncios de Donald Trump pagados con dinero público y bloquea 20 millones de dólares a semanas de las elecciones en Estados Unidos

Los periodistas levantan la mano para hacer preguntas mientras el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ofrece una rueda de prensa en la Sala de Prensa James S. Brady de la Casa Blanca en Washington, D.C., EE. UU., el 6 de abril de 2026. REUTERS/Evan Vucci/Foto de archivo

La orden judicial suspende durante 14 días una campaña del Departamento de Seguridad Nacional, cuyos anuncios incluyen elogios al presidente y mensajes sobre sus acciones militares

Una jueza federal de Estados Unidos ordenó suspender una campaña de anuncios del Gobierno del presidente Donald Trump financiada con recursos públicos, además de bloquear una asignación de 20 millones de dólares destinada a producir y difundir estos mensajes, a pocas semanas de las elecciones de medio mandato.

De acuerdo con EFE, la magistrada Jennifer Rochon, del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, determinó que la campaña debía detenerse de inmediato ante el riesgo de que se produjera un daño irreparable si continuaba. La medida entró en vigor a las 18:45 horas locales de este domingo y permanecerá vigente durante 14 días, salvo que el tribunal decida extenderla.

La jueza adelantó que publicará próximamente una resolución en la que expondrá los argumentos que sustentan su decisión.

¿Qué dicen los anuncios del Gobierno de Trump?

Donald Trump descartó prohibir las exportaciones de diésel de Estados Unidos mientras el G7 acordó liberar reservas para aumentar la oferta y contener la presión sobre los precios. (REUTERS)

Los comerciales combinan elogios al presidente estadounidense con mensajes contra sus adversarios políticos y referencias a algunas de sus recientes acciones militares.

Entre los temas incluidos en los anuncios se encuentran el arresto del depuesto líder venezolano, Nicolás Maduro, y la guerra contra Irán.

El financiamiento de la campaña con recursos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) forma parte de la controversia que llevó a la intervención judicial.

¿Qué respondió Donald Trump sobre la suspensión?

Tras la decisión, la Casa Blanca defendió los anuncios al asegurar que tienen fines educativos y de servicio público. Además, rechazó que se trate de propaganda electoral.

Trump también justificó el gasto y afirmó que no está haciendo promoción electoral, pues no es candidato en las elecciones de noviembre. En su defensa, sostuvo que está «promoviendo el país».

El mandatario añadió que estaría dispuesto a pagar personalmente el dinero si las autoridades determinaran que el uso de los recursos públicos fue incorrecto.

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