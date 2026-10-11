Trump nombra a Katie Zacharia como nueva secretaria de Prensa de la Casa Blanca en sustitución de Karoline Leavitt

Donald Trump anunció a Katie Zacharia como nueva secretaria de Prensa de la Casa Blanca. Foto: X/@Katie Zacharia

Trump destacó el desempeño de Leavitt durante su gestión y expresó su confianza en Zacharia, quien comenzará sus funciones este lunes con una conferencia por el Día de Cristóbal Colón.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció a Katie Zacharia como nueva secretaria de Prensa de la Casa Blanca, en sustitución de Karoline Leavitt. La nueva portavoz comenzará sus funciones este lunes con una conferencia por el Día de Cristóbal Colón y realizará una presentación el martes.

Trump dio a conocer el nombramiento a través de su red social Truth Social, donde expresó su confianza en Zacharia y destacó que lo ha acompañado desde el inicio de su trayectoria política.

“Katie me ha acompañado en espíritu, desde el principio, ¡y hará un trabajo fantástico!”, escribió el mandatario.

¿Qué dijo Trump sobre la salida de Karoline Leavitt?

En una publicación anterior, el presidente agradeció a Leavitt por su desempeño como secretaria de Prensa y reconoció el trabajo que realizó durante su gestión.

“Sólo quiero expresar mi respeto y agradecimiento a Karoline Leavitt por el fantástico trabajo que ha realizado como Secretaria de Prensa de la Casa Blanca. ¡No podría haber sido mejor!”, señaló.

¿Cómo se eligió a Katie Zacharia para el cargo?

De acuerdo con una fuente familiarizada con el proceso citada por CNN, Zacharia se reunió con Trump en el Despacho Oval el viernes por la mañana. Otra persona cercana al proceso indicó que su nombre no figuraba entre los posibles candidatos hasta la semana pasada.

La Casa Blanca tuvo dificultades para encontrar una persona que sustituyera a Leavitt entre figuras de mayor perfil. Algunas de ellas habían criticado anteriormente al presidente, mientras que altos funcionarios redujeron en varias ocasiones la lista de aspirantes tras encontrar declaraciones desfavorables sobre Trump, según un funcionario de la Casa Blanca.

¿Qué dijo Zacharia sobre su nueva responsabilidad?

Tras el anuncio, Zacharia señaló que su objetivo será comunicar los resultados de la Administración al público estadounidense y mantener el contacto con los periodistas.

“El trabajo que tenemos por delante consiste en seguir ofreciendo resultados sólidos para nuestro país y comunicar al pueblo estadounidense los grandes logros que esta Administración consigue cada día”, escribió en X.

También expresó su disposición a trabajar con el cuerpo de prensa de la Casa Blanca y con periodistas de todo el país para informar sobre la gestión del Gobierno.

Sobre la salida de Leavitt, Zacharia reconoció el reto que representa ocupar su puesto: “Suceder a la fabulosa Karoline Leavitt es un listón muy alto, uno que vale la pena alcanzar”.