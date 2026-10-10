Un deslizamiento bloquea un río en Nepal y desata una inundación que destruye casas y puentes en el distrito de Gorkha, mientras equipos de rescate evacuan a los habitantes y las autoridades advierten sobre el peligro en otras comunidades

Una crecida repentina del río Budhi Gandaki, en Nepal, arrasó viviendas y puentes después de un deslizamiento de tierra. Las autoridades ordenaron evacuar comunidades cercanas ante el riesgo de nuevas inundaciones. (REUTERS)

La crecida del río Budhi Gandaki dañó infraestructura, arrasó viviendas y afectó un campamento de construcción hidroeléctrica. Las autoridades ordenaron evacuaciones preventivas ante el riesgo de nuevas inundaciones en varias localidades

Una inundación repentina en el distrito de Gorkha, en el centro de Nepal, arrasó viviendas y puentes después de que un deslizamiento de tierra bloqueara el río Budhi Gandaki y provocara una crecida aguas abajo. Las autoridades pidieron a los habitantes de las zonas cercanas al cauce que se trasladaran a lugares seguros, mientras equipos de emergencia acudieron a las comunidades afectadas.

Según los reportes de Reuters y The Associated Press (AP), el desastre ocurrió el domingo 11 de octubre y dañó infraestructura, incluido un campamento de construcción de un proyecto hidroeléctrico. En los primeros informes no se habían registrado víctimas mortales, mientras continuaban las labores de rescate y la evaluación de los daños.

¿Qué provocó la inundación en Nepal?

Las autoridades señalaron que un deslizamiento de tierra en Chumnubri, localidad del distrito de Gorkha situada a unos 100 kilómetros al oeste de Katmandú, bloqueó el curso del río Budhi Gandaki. El agua acumulada encontró después una salida y descendió con fuerza, provocando la inundación.

La corriente arrastró alrededor de una docena de viviendas y dos puentes colgantes, de acuerdo con la información proporcionada por un funcionario local a Reuters. También dañó el campamento de un proyecto hidroeléctrico que se encuentra en construcción en la zona.

El desbordamiento afectó además un puente carretero que conecta el distrito de Gorkha con el vecino distrito de Dhading. La pérdida de estos cruces dificulta el traslado entre comunidades y puede complicar el acceso de los equipos de emergencia.

Ordenan evacuar comunidades junto al río

Ante el riesgo de nuevas crecidas, las autoridades de Nepal solicitaron a los residentes que viven a lo largo de las riberas del río Budhi Gandaki que abandonaran las zonas vulnerables y buscaran refugio en lugares seguros.

La advertencia se extendió a distintos distritos situados a lo largo del sistema fluvial, entre ellos Gorkha, Tanahun, Chitwan, Nawalparasi Oriental y Nawalparasi Occidental. Las autoridades pidieron a la población mantenerse alerta y facilitar las labores de búsqueda y rescate.

El Ejército y la Policía llegaron a la zona afectada. Según Reuters, seis personas que enfrentaban el riesgo de un deslizamiento fueron rescatadas en Jagat, mientras que 18 trabajadores del proyecto hidroeléctrico cuyo campamento resultó dañado lograron ponerse a salvo.

Las autoridades también vigilaron la situación desde un helicóptero para observar la evolución de la crecida y determinar qué comunidades necesitaban asistencia.

Daños en viviendas, puentes e infraestructura

La inundación afectó tanto a viviendas como a conexiones esenciales para las comunidades rurales. Los puentes colgantes arrastrados por la corriente servían para cruzar el río a pie, mientras que el puente carretero dañado comunicaba Gorkha con Dhading.

La pérdida de infraestructura representa un problema adicional en una región montañosa, donde las carreteras y los pasos peatonales son fundamentales para movilizar personas, alimentos y suministros. Las autoridades continuaban reuniendo información para determinar la extensión de los daños.

Por el momento, las cifras difundidas por Reuters y AP corresponden a los reportes iniciales. Las agencias no confirmaron en esas primeras publicaciones el número de personas desaparecidas que aparece en otros reportes locales, por lo que ese dato requiere verificación adicional.

Nepal mantiene la alerta por el riesgo de nuevas crecidas

El episodio ocurre mientras Nepal todavía enfrenta las consecuencias de una inundación catastrófica registrada en agosto, cuando un desastre relacionado con el colapso de un glaciar causó más de mil 400 muertes y dejó a miles de personas desaparecidas, según los reportes citados por AP y Reuters.

El río Budhi Gandaki forma parte de la red fluvial que conecta con el Trishuli, una vía de agua importante para la región cercana a Katmandú. Por ello, las autoridades mantienen la vigilancia sobre las comunidades situadas río abajo.

La prioridad inmediata es trasladar a las personas que viven en zonas de riesgo, mantener las operaciones de rescate y determinar qué infraestructura necesita reparación. La magnitud total de los daños y cualquier posible cambio en el número de víctimas dependerán de la información que las autoridades confirmen conforme avance la evaluación.