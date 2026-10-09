Tras el terremoto de magnitud 7.2 en Panamá, el Instituto de Geociencias advirtió que las olas anómalas podrían repetirse durante varias horas en Isla Cañas y el sur de Los Santos, mientras otras zonas del país tendrían un impacto menor

El sismo registrado en Panamá activó una alerta por oleaje anómalo de hasta tres metros en Isla Cañas y el sur de Los Santos, donde se reportó el ingreso de agua en viviendas cercanas a la costa. (REUTERS)

El ingreso de agua en viviendas cercanas al mar llevó a las autoridades a pedir distancia de la costa. La alerta se concentra en sectores próximos al epicentro, mientras continúan las evaluaciones y el monitoreo de réplicas

Un terremoto sacudió Panamá el viernes 9 de octubre y provocó una advertencia por posibles olas de entre uno y tres metros en sectores de la costa del Pacífico. El Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá identificó a Isla Cañas y el sur de la provincia de Los Santos como las zonas con mayor riesgo de impacto, luego de que se reportara el ingreso de agua en algunas viviendas próximas al mar.

De acuerdo con la información publicada por Telemetro, el director del Instituto de Geociencias, Néstor Luque, explicó que la previsión se basó en los modelos numéricos del Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico (PTWC). Las estimaciones contemplaban la llegada de varias olas, por lo que el especialista pidió a los habitantes de las zonas señaladas mantenerse alejados de la costa.

¿Qué zonas de Panamá estaban bajo advertencia por oleaje?

La previsión inicial se concentró en Isla Cañas y el sur de Los Santos, debido a la cercanía de estos sectores con el epicentro del movimiento telúrico.

Luque explicó que el modelo del Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico estimaba olas de entre uno y tres metros en esa franja costera. No se trataba de una sola ola, sino de una sucesión de movimientos del mar que podía extenderse durante varias horas.

El director del organismo señaló que la información se compartió con el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc). A partir de esos reportes, se conoció que algunas viviendas ubicadas muy cerca de la costa en Isla Cañas ya habían registrado la entrada de agua.

“En algunas viviendas ya ha habido penetración de oleaje anómalo hacia las casas que están muy cerca de la costa”, indicó el funcionario durante una entrevista con Telemetro.

Ante esa situación, recomendó a la población evitar las áreas costeras incluidas en la advertencia y atender las instrucciones de las autoridades.

¿El oleaje podía afectar otras regiones del país?

Según las proyecciones que explicó Luque durante la entrevista, el impacto previsto era localizado. Para otras regiones de Panamá, el modelo estimaba olas que no superarían los 30 centímetros.

El especialista también se refirió a la bahía de Panamá y al área del Corredor Sur, donde descartó que las condiciones previstas provocaran el ingreso del mar hacia las zonas urbanas cercanas.

“Es muy local el impacto”, explicó al referirse a la cercanía entre el epicentro y los sectores costeros señalados.

Sin embargo, las previsiones corresponden al momento en que fueron emitidas. La evolución del oleaje y cualquier cambio en las advertencias deben consultarse en los comunicados oficiales, ya que las condiciones pueden modificarse después de un sismo.

¿Qué se sabe sobre la magnitud del terremoto y sus réplicas?

La información difundida inicialmente por Telemetro y retomada por Infobae reportó una magnitud de 7.2. No obstante, las actualizaciones posteriores de medios internacionales como Reuters y AP situaron el terremoto principal en una magnitud de 7.7. Por ello, es importante distinguir entre el dato preliminar y las cifras actualizadas.

El movimiento se registró en la región de la península de Azuero, cerca de la provincia de Los Santos, y fue seguido por numerosas réplicas. Los especialistas relacionaron la actividad sísmica con el sistema de fallas de la zona.

Las réplicas son movimientos que ocurren después de un terremoto principal, mientras las rocas y los bloques geológicos se reajustan. Aunque muchas son de menor magnitud, las autoridades pueden necesitar evaluar edificios e infraestructura para determinar si presentan daños.

Por ese motivo, los organismos de emergencia pidieron a la población mantenerse atenta a las indicaciones oficiales y evitar ingresar en inmuebles que pudieran haber sufrido afectaciones.

¿Qué pasó con la alerta por tsunami?

La advertencia inicial sobre olas de hasta tres metros se basó en las proyecciones de impacto local comunicadas por el Instituto de Geociencias. Sin embargo, los reportes posteriores señalaron que las alertas de tsunami emitidas tras el terremoto fueron levantadas.

Esto significa que las previsiones iniciales no deben interpretarse automáticamente como una alerta que continúa vigente. Para conocer el estado actual de cualquier aviso, es necesario revisar los comunicados del Sistema Nacional de Protección Civil y de los organismos de monitoreo correspondientes.

Las autoridades también recomendaron verificar la información que circula en redes sociales para evitar confusiones entre las estimaciones iniciales, las actualizaciones de los organismos científicos y las medidas de protección que permanecen activas.

Instituto de Geociencias prepara estudios sobre la falla

Además del monitoreo sísmico, el Instituto de Geociencias planteó realizar trabajos de campo para estudiar los desplazamientos asociados con la falla y analizar su comportamiento.

Luque explicó que el organismo esperaba movilizar equipos de sismología y geología, sujeto a la disponibilidad de recursos para los traslados. También contemplaba recurrir a imágenes satelitales y herramientas tecnológicas con apoyo de la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación.

Estos trabajos permitirían reunir información sobre el movimiento del terreno y contribuir al análisis del evento.

¿Por qué son importantes los simulacros y las rutas de evacuación?

El terremoto también puso de relieve la necesidad de que la población conozca los procedimientos de respuesta ante una emergencia. Luque insistió en la importancia de realizar simulacros y aprender a evacuar de manera ordenada.

“Esto ya dice que efectivamente sí lo necesitamos, sí hay que aprender cómo evacuar”, señaló.

Conocer las rutas de salida, identificar puntos de reunión y seguir las instrucciones de Protección Civil puede ayudar a reducir los riesgos durante un sismo o una posible emergencia costera.

En caso de una nueva advertencia, la recomendación es no acercarse al mar para observar el oleaje, mantenerse informado mediante canales oficiales y seguir las indicaciones de evacuación que emitan las autoridades.