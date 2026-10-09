Sony transfiere 419 patentes de realidad virtual a Meta y reaviva las dudas sobre el futuro de PSVR2 ante el avance de nuevos dispositivos y el enfriamiento de la apuesta de PlayStation por este mercado

Sony transfirió cientos de patentes de realidad virtual a Meta, una operación que reaviva las dudas sobre el futuro de PSVR2 y la estrategia de PlayStation en este mercado. (REUTERS)

La operación incluye registros de propiedad intelectual vinculados con la realidad virtual y contrasta con los planes de Meta para desarrollar nuevos dispositivos, mientras Sony enfrenta interrogantes sobre la continuidad de su visor para PlayStation 5

La transferencia de cientos de patentes de realidad virtual de Sony a Meta vuelve a poner en discusión el futuro de esta tecnología dentro de PlayStation. La operación contempla una cartera de 419 registros globales, de acuerdo con los reportes publicados sobre el caso, y ocurre mientras Meta mantiene su apuesta por los dispositivos inmersivos. El movimiento abre preguntas sobre las prioridades de Sony, aunque no confirma que la compañía vaya a abandonar por completo este mercado.

Según la información difundida por Insider Gaming, a partir de reportes de ZDNet Korea citados por Push Square, la operación también involucra 43 registros específicos de Estados Unidos que habrían cambiado de titular entre junio y septiembre. La información disponible no precisa el monto de la transacción, sus condiciones ni el uso que Meta planea dar a cada patente.

Qué implica la transferencia de patentes de Sony a Meta

Las patentes protegen desarrollos e invenciones y pueden abarcar soluciones técnicas, diseños o funciones relacionadas con un producto. Cuando una empresa adquiere estos derechos, puede ampliar sus recursos de propiedad intelectual, pero eso no significa necesariamente que vaya a utilizar todas las tecnologías en dispositivos comerciales.

En este caso, la transferencia representa un movimiento relevante entre dos compañías que participan en el mercado de la realidad virtual. Sin embargo, la venta de patentes no equivale por sí misma al cierre de una división ni a la cancelación de productos existentes. Para determinar si Sony reducirá su participación en este sector se necesitan anuncios corporativos o información adicional sobre sus planes.

También es importante distinguir las cifras difundidas. Los reportes mencionan 419 patentes globales y 43 registros estadounidenses transferidos entre junio y septiembre, pero no aclaran con suficiente precisión cómo se relacionan ambas cantidades. Por ello, no es posible afirmar que los 43 registros sean adicionales a la cartera global.

PSVR2 enfrenta dudas sobre su futuro comercial

El movimiento vuelve a colocar bajo la lupa al PlayStation VR2 (PSVR2), el visor de realidad virtual para PlayStation 5. Su desempeño comercial ha sido objeto de análisis, especialmente por el costo que supone acceder a esta experiencia frente a otras opciones de entretenimiento.

Los reportes citados relacionan las dudas sobre el mercado con el precio de los visores y el encarecimiento de los videojuegos. Estos factores pueden influir en la decisión de compra, ya que el consumidor debe valorar no solo el dispositivo, sino también el costo de los juegos y la disponibilidad de contenidos que justifiquen la inversión.

No obstante, la información proporcionada no incluye cifras verificables de ventas de PSVR2 ni datos que permitan calcular cuánto han influido los precios en su desempeño. Por esa razón, el supuesto enfriamiento de la estrategia de Sony debe entenderse como una interpretación de los reportes, no como una decisión oficial de abandonar la realidad virtual.

La comparación con la primera generación de PlayStation VR también requiere cautela. Sin cifras homogéneas de ventas, periodos comparables y datos sobre la base de usuarios, no se puede medir con precisión la diferencia entre la recepción de ambos dispositivos.

Meta mantiene su apuesta por los dispositivos inmersivos

Mientras la transferencia amplía la cartera de patentes que pasa a manos de Meta, la compañía estadounidense continúa desarrollando productos vinculados con la realidad virtual y otras experiencias inmersivas.

Los reportes mencionan planes para nuevos dispositivos y una tendencia hacia diseños más ligeros y compactos. Reducir el volumen y mejorar la comodidad puede ser relevante para facilitar el uso cotidiano de estos equipos, aunque la información disponible no detalla las especificaciones, el precio ni la fecha exacta de lanzamiento del producto mencionado.

La adquisición de propiedad intelectual podría ofrecer a Meta nuevas herramientas para sus desarrollos, pero no permite asegurar qué funciones incorporará en sus próximos visores. Tampoco garantiza que la empresa consiga aumentar sus ventas o que los consumidores adopten más ampliamente esta tecnología.

La diferencia entre las compañías está, por ahora, en las señales que describe la información publicada: Meta mantiene su actividad en el sector, mientras la transferencia de patentes de Sony alimenta las preguntas sobre la dirección que tomará PlayStation. Para confirmar un cambio estratégico de fondo será necesario conocer las decisiones oficiales de la empresa japonesa.

¿Sony abandonará la realidad virtual?

Por el momento, la transferencia de patentes no basta para concluir que Sony dejará de desarrollar tecnología de realidad virtual o que PSVR2 perderá de inmediato su respaldo. Para establecerlo sería necesario contar con información oficial sobre el soporte del visor, los futuros lanzamientos y los planes de la compañía para esta categoría.

La operación ocurre mientras Sony también prepara nuevas etapas para su negocio de videojuegos, incluida la futura generación de consolas. Sin embargo, la información disponible no demuestra que la transferencia de patentes esté directamente relacionada con el desarrollo de PlayStation 6.

El debate sobre el futuro de la realidad virtual continúa abierto. La tecnología necesita combinar dispositivos accesibles, comodidad, contenidos atractivos y una oferta que justifique el gasto para el usuario. La transferencia a Meta constituye una señal relevante dentro de ese mercado, pero todavía no determina qué empresa tendrá mayor éxito ni cuál será el papel de Sony en los próximos años.