Se llama Hitler Mussolini, ganó una elección en Perú por 25 votos y podría convertirse en alcalde

Hitler Mussolini Simeón Flores encabeza los resultados electorales para la alcaldía de Queropalca, en Perú, con 229 votos.

El candidato de Ahora Nación obtuvo 229 sufragios en Queropalca, un distrito del departamento de Huánuco. Los resultados lo colocan en primer lugar, a la espera de la formalización electoral.

PERÚ.-Un candidato llamado Hitler Mussolini Simeón Flores, de 45 años, se convirtió en el virtual ganador de la alcaldía del distrito de Queropalca, en el departamento peruano de Huánuco, después de obtener el primer lugar en las elecciones municipales celebradas el 4 de octubre de 2026.

El político, representante del partido Ahora Nación, consiguió 229 votos, equivalentes al 34.54% de los sufragios válidos, de acuerdo con los resultados de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), retomados por el diario peruano Perú21. El organismo contabilizó el 100% de las actas, aunque la proclamación definitiva corresponde al procedimiento electoral correspondiente.

Su nombre despertó interés fuera de Perú porque reúne los nombres de Adolf Hitler, responsable del régimen nazi en Alemania, y Benito Mussolini, fundador del fascismo italiano. Sin embargo, esa coincidencia no constituye evidencia de que el candidato comparta las ideologías de ambos personajes históricos.

¿Cómo ganó Hitler Mussolini Simeón Flores las elecciones en Perú?

La votación en Queropalca fue particularmente cerrada. El candidato de Ahora Nación superó por 25 votos a Gaspar Benilde Osorio Zambrano, representante de Renovación Popular Perú.

Los resultados reportados fueron los siguientes:

Candidato Votos Porcentaje Hitler Mussolini Simeón Flores 229 34.54% Gaspar Benilde Osorio Zambrano 204 30.77% Itala Yovana Santillán Vara 187 28.21% José Emiliano Robles Santillán 35 5.28% Lincol García Gonzales 8 1.21%

Resultados reportados por Perú21 e Infobae a partir de los datos de la ONPE. Porcentajes redondeados.

En total se contabilizaron 663 votos válidos, además de 30 sufragios en blanco y 14 nulos, para un total de 707 votos emitidos.

La diferencia entre los tres candidatos con mayor respaldo fue de apenas 42 sufragios, lo que refleja la estrecha competencia por el gobierno municipal.

🇵🇪 | Hitler Mussolini Simeón Flores fue elegido alcalde distrital de Queropalca, en Perú. pic.twitter.com/LaD4A65lt7 — Polymarket Español (@polymarketenesp) October 9, 2026

¿Quién es Hitler Mussolini Simeón Flores?

El virtual ganador nació en Queropalca el 6 de agosto de 1981, por lo que tiene 45 años. Además de su actividad política, registra antecedentes en el sector empresarial.

Según la información biográfica difundida durante el proceso electoral, estuvo vinculado con la dirección de Grupo de Inversiones Simeon SAC, una empresa privada, entre 2023 y 2026.

Su trayectoria partidista también ha llamado la atención. Antes de postularse por Ahora Nación, organización identificada con la centroizquierda, mantuvo una afiliación con Fuerza Popular, partido del que se desvinculó en 2025.

El caso adquirió notoriedad principalmente por sus nombres de pila, Hitler y Mussolini. No obstante, la información revisada no permite establecer una relación entre el político peruano y las ideas que promovieron los dictadores europeos.

En el contexto histórico, Adolf Hitler y Benito Mussolini mantuvieron una alianza política y militar durante la Segunda Guerra Mundial. Ambos encabezaron regímenes responsables de persecución y graves violaciones de derechos humanos.

¿Dónde está Queropalca, el distrito que podría gobernar?

Queropalca se encuentra en la provincia de Lauricocha, dentro del departamento de Huánuco, en la región andina de Perú.

Se trata de una pequeña localidad cuyo proceso electoral pasó de tener relevancia municipal a captar la atención de medios internacionales debido a la identidad nominal del candidato que encabezó los resultados.

La elección forma parte de los comicios regionales y municipales de Perú de 2026, en los que se seleccionan autoridades para el siguiente periodo de administración local.

No es el primer político peruano llamado Hitler

El caso de Simeón Flores tiene un antecedente en Perú.

En 2018, Hitler Alba Sánchez adquirió notoriedad internacional al participar en una elección municipal en Yúngar, donde compitió contra un candidato llamado Lennin Vladimir Rodríguez Valverde.

Alba Sánchez había ocupado previamente la alcaldía del distrito entre 2011 y 2014. Su nombre generó atención por la referencia al dictador alemán, aunque él manifestó públicamente que no compartía esa ideología.

El contraste histórico que ahora vuelve a llamar la atención está relacionado con los nombres de los protagonistas. En la Segunda Guerra Mundial, Hitler y Mussolini fueron aliados, pero los nombres de los políticos peruanos no demuestran por sí mismos una identificación con aquellos regímenes.

Por otra parte, el 30 de abril de 1945 murió Adolf Hitler, en los últimos días del conflicto europeo.

¿Ya es oficialmente alcalde Hitler Mussolini Simeón Flores?

Hasta los reportes consultados del 9 de octubre de 2026, Hitler Mussolini Simeón Flores figura como virtual ganador de la alcaldía de Queropalca.

Aunque el escrutinio reportado por la ONPE lo coloca en primer lugar con la totalidad de las actas contabilizadas, no se ha verificado una proclamación definitiva de la autoridad electoral competente.

La diferencia es importante: encabezar los resultados electorales permite identificar al candidato que obtuvo más votos, pero la confirmación jurídica de su elección depende de los procedimientos establecidos por las autoridades peruanas.

De formalizarse el resultado, Simeón Flores asumirá la administración municipal de Queropalca para el siguiente periodo de gobierno local.