Qué se celebra el 9 de octubre: Día Mundial del Correo, Día del Huevo y hechos que marcaron esta fecha

Imagen ilustrativa de las efemérides del 9 de octubre, con elementos relacionados con el Día Mundial del Correo, el Día Mundial del Huevo y acontecimientos históricos ocurridos en esta fecha. La composición incluye referencias a la comunicación postal, la independencia de Guayaquil, la música y la exploración espacial. (Imagen hecha con IA de ChatGPT)

El 9 de octubre reúne fechas como el Día Mundial del Correo y el Día Mundial del Huevo, además de acontecimientos históricos y nacimientos que marcaron esta jornada.

El 9 de octubre reúne efemérides de historia, ciencia, cultura y alimentación. Cada año se conmemora el Día Mundial del Correo, una fecha que recuerda la creación de la Unión Postal Universal en 1874 y destaca el papel de los servicios postales para conectar a personas y comunidades. En 2026, la jornada tiene como tema “Una red postal, infinitas posibilidades”.

Este viernes también se celebra el Día Mundial del Huevo, que tiene lugar el segundo viernes de octubre y que en 2026 llega a su 30 aniversario. La fecha coincide además con acontecimientos históricos como la ejecución de Ernesto “Che” Guevara en 1967, el rescate de los mineros chilenos en 2010 y el nacimiento de figuras como John Lennon y el cineasta mexicano Guillermo del Toro.

¿Qué se celebra hoy 9 de octubre?

El 9 de octubre se celebran principalmente dos fechas internacionales:

Día Mundial del Correo.

Día Mundial del Huevo, que en 2026 corresponde al segundo viernes de octubre.

El Día Mundial del Correo se celebra desde 1969 y recuerda el aniversario de la creación de la Unión Postal Universal (UPU), fundada el 9 de octubre de 1874 en Berna, Suiza. Actualmente, más de 150 países participan cada año en actividades relacionadas con esta fecha.

El Día Mundial del Huevo se estableció en 1996 y se celebra cada segundo viernes de octubre. En 2026, la jornada cumple tres décadas y tiene lugar precisamente el viernes 9 de octubre.

¿Qué es el Día Mundial del Correo?

El Día Mundial del Correo busca reconocer la importancia de los servicios postales y su contribución a la comunicación, el comercio y el desarrollo de las comunidades.

Ilustración sobre el Día Mundial del Correo, con un cartero, cartas, paquetes y un buzón como símbolos de la comunicación postal y la conexión entre personas alrededor del mundo. (Crédito: Imagen hecha con IA de ChatGPT)

La fecha recuerda la creación de la Unión Postal Universal en 1874, organización que coordina las políticas postales entre sus países miembros y facilita el funcionamiento de la red postal internacional. La UPU se convirtió en organismo especializado de Naciones Unidas en 1948.

Para 2026, el tema de la celebración es “Una red postal, infinitas posibilidades”, con énfasis en la capacidad de la red postal para ofrecer servicios que van más allá de la entrega de cartas y paquetes.

¿Por qué se celebra el Día Mundial del Huevo el 9 de octubre de 2026?

El Día Mundial del Huevo no tiene una fecha fija, ya que se celebra el segundo viernes de octubre.

Canva

En 2026, esa fecha corresponde al 9 de octubre y la celebración cumple 30 años desde su creación en Viena en 1996. La jornada busca destacar el valor nutricional del huevo y su presencia en la alimentación de millones de personas.

¿Qué pasó un 9 de octubre en la historia?

El 9 de octubre quedó marcado por acontecimientos que ocurrieron en distintos momentos y países.

En 1635 , el religioso Roger Williams fue expulsado de la colonia de Massachusetts por sus ideas sobre la libertad de conciencia. Posteriormente fundó Providence, asentamiento que se convirtió en Rhode Island.

, el religioso Roger Williams fue expulsado de la colonia de Massachusetts por sus ideas sobre la libertad de conciencia. Posteriormente fundó Providence, asentamiento que se convirtió en Rhode Island. En 1936 , la presa Hoover comenzó a transmitir electricidad hacia Los Ángeles mediante una red de líneas de transmisión que atravesaba cientos de kilómetros de montañas y desierto.

, la presa Hoover comenzó a transmitir electricidad hacia Los Ángeles mediante una red de líneas de transmisión que atravesaba cientos de kilómetros de montañas y desierto. En 1963 , un enorme deslizamiento de tierra cayó sobre el embalse de Vajont, en Italia, provocando una gigantesca ola que causó la muerte de más de 2 mil personas .

, un enorme deslizamiento de tierra cayó sobre el embalse de Vajont, en Italia, provocando una gigantesca ola que causó la muerte de . En 1967 , el guerrillero argentino-cubano Ernesto “Che” Guevara fue ejecutado por el Ejército boliviano, un día después de haber sido capturado durante un enfrentamiento.

, el guerrillero argentino-cubano fue ejecutado por el Ejército boliviano, un día después de haber sido capturado durante un enfrentamiento. En 1992 , un meteorito cayó sobre un automóvil Chevrolet Malibu estacionado en Peekskill, Nueva York. La roca atravesó el vehículo y posteriormente se convirtió en una pieza conocida entre coleccionistas.

, un meteorito cayó sobre un automóvil Chevrolet Malibu estacionado en Peekskill, Nueva York. La roca atravesó el vehículo y posteriormente se convirtió en una pieza conocida entre coleccionistas. En 2009 , el entonces presidente de Estados Unidos, Barack Obama , fue anunciado como ganador del Premio Nobel de la Paz .

, el entonces presidente de Estados Unidos, , fue anunciado como ganador del . En 2010, equipos de rescate lograron avanzar en la operación para sacar a los 33 mineros atrapados en la mina San José, en Chile, un operativo que culminó días después con su rescate.

¿Qué pasó el 9 de octubre de 1820 en Guayaquil?

El 9 de octubre de 1820, la ciudad de Guayaquil, en el actual Ecuador, proclamó su independencia del dominio español.

El movimiento permitió establecer la Provincia Libre de Guayaquil, con José Joaquín de Olmedo como una de las principales figuras de su gobierno. La independencia de la ciudad se convirtió posteriormente en un punto de apoyo para las campañas libertarias de la región.

Por ello, el 9 de octubre es actualmente una de las principales fechas cívicas de Guayaquil.

¿Qué pasó en México un 9 de octubre?

Una de las efemérides mexicanas vinculadas con esta fecha ocurrió durante la Guerra México-Estados Unidos.

El 9 de octubre de 1847, la ciudad de Huamantla, Tlaxcala, fue atacada durante el conflicto. Los defensores de la plaza rechazaron a los invasores, episodio que forma parte de la historia militar de la ciudad.

Además, el 9 de octubre de 1853, Benito Juárez llegó a La Habana, Cuba, durante su exilio político. Posteriormente se trasladaría a Nueva Orleans, donde coincidió con otros liberales mexicanos.

¿Quién nació un 9 de octubre?

El 9 de octubre es cumpleaños de varias figuras conocidas de la música, el cine y la cultura.

Entre ellas destacan:

John Lennon , músico británico y miembro de The Beatles, nacido en 1940.

, músico británico y miembro de The Beatles, nacido en 1940. Guillermo del Toro , director, guionista y productor mexicano, nacido en 1964.

, director, guionista y productor mexicano, nacido en 1964. PJ Harvey , cantante y compositora británica, nacida en 1969.

, cantante y compositora británica, nacida en 1969. Jackson Browne , cantante y compositor estadounidense, nacido en 1948.

, cantante y compositor estadounidense, nacido en 1948. Tony Shalhoub , actor estadounidense, nacido en 1953.

, actor estadounidense, nacido en 1953. Bella Hadid, modelo estadounidense, nacida en 1996.

John Lennon y Guillermo del Toro son dos de las figuras más reconocidas entre quienes nacieron el 9 de octubre. HISTORY

¿Quién murió un 9 de octubre?

Entre las personalidades que murieron un 9 de octubre destacan:

Ernesto “Che” Guevara , guerrillero y figura de la Revolución cubana, murió en 1967.

, guerrillero y figura de la Revolución cubana, murió en 1967. Oskar Schindler , empresario alemán reconocido por haber ayudado a salvar a alrededor de 1,200 judíos durante el Holocausto, murió en 1974.

, empresario alemán reconocido por haber ayudado a salvar a alrededor de 1,200 judíos durante el Holocausto, murió en 1974. Felix Wankel, ingeniero alemán e inventor del motor rotativo que lleva su nombre, murió en 1988.

¿Qué santo se celebra el 9 de octubre?

El santoral católico del 9 de octubre recuerda principalmente a San John Henry Newman, sacerdote, teólogo y cardenal inglés.

Newman nació en Londres en 1801 y se convirtió al catolicismo en 1845. Fue nombrado cardenal por el papa León XIII en 1879 y fue canonizado en 2019 por el papa Francisco.

También se recuerda en esta fecha a San Dionisio de París, considerado el primer obispo de París, y a San Juan Leonardi, fundador de los Clérigos Regulares de la Madre de Dios.

¿Cuáles son las efemérides del 9 de octubre?

Entre las principales efemérides de esta fecha se encuentran:

1820: Guayaquil proclama su independencia del dominio español.

Guayaquil proclama su independencia del dominio español. 1847: ocurre un enfrentamiento en Huamantla, Tlaxcala, durante la guerra entre México y Estados Unidos.

ocurre un enfrentamiento en Huamantla, Tlaxcala, durante la guerra entre México y Estados Unidos. 1874: se crea la Unión Postal Universal.

se crea la Unión Postal Universal. 1936: la presa Hoover comienza a transmitir electricidad hacia Los Ángeles.

la presa Hoover comienza a transmitir electricidad hacia Los Ángeles. 1963: un deslizamiento provoca una tragedia en la presa de Vajont, Italia.

un deslizamiento provoca una tragedia en la presa de Vajont, Italia. 1967: muere Ernesto “Che” Guevara.

muere Ernesto “Che” Guevara. 1974: muere Oskar Schindler.

muere Oskar Schindler. 1992: un meteorito impacta un automóvil en Nueva York.

un meteorito impacta un automóvil en Nueva York. 2009: Barack Obama recibe el Premio Nobel de la Paz.

Barack Obama recibe el Premio Nobel de la Paz. 2010: avanza el rescate de los 33 mineros atrapados en Chile.

avanza el rescate de los 33 mineros atrapados en Chile. Día Mundial del Correo.

Día Mundial del Huevo.

Santoral: San John Henry Newman, San Dionisio y San Juan Leonardi.

Te puede interesar: Familia de mexicano abatido por ICE demandará al gobierno de EEUU por tiroteo