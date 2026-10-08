Familia de mexicano abatido por ICE demandará al gobierno de EEUU por tiroteo

La familia de Silverio Villegas González, un ciudadano mexicano de 38 años que murió tras recibir disparos de un agente del ICE inició acciones legales contra el gobierno de Estados Unidos. |AP

El DHS afirmó inicialmente que el oficial actuó en legítima defensa tras ser arrastrado por el vehículo de la víctima.

MÉXICO. — La familia de Silverio Villegas González, un ciudadano mexicano de 38 años que murió tras recibir disparos de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), inició acciones legales contra el gobierno de Estados Unidos tras considerar que el operativo en el que perdió la vida fue ilegal y desproporcionado.

Según información reportada por la agencia AP Noticias, la reclamación administrativa sostiene que la agresión armada pudo haberse evitado y que la versión oficial difundida por las autoridades federales contradice las evidencias forenses y en video.

El suceso ocurrió durante la ejecución de la “Operación Midway Blitz”, un despliegue de control migratorio impulsado por el gobierno del presidente Donald Trump en el área metropolitana de Chicago.

El Senado de Estados Unidos aprobó un paquete de 70 mil millones de dólares para financiar a ICE y la Patrulla Fronteriza durante los próximos tres años. | Foto: Especial GH.

Aunque el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) afirmó inicialmente que el oficial actuó en legítima defensa tras ser arrastrado por el vehículo de la víctima, los informes periciales revelaron que Villegas recibió un disparo por la espalda y a corta distancia.

Reconstrucción de los hechos e inconsistencias en la versión oficial

El expediente presentado por la representación legal de la familia detalla la secuencia de los acontecimientos registrados la mañana del 12 de septiembre de 2025 en el suburbio de Franklin Park:

Perfil de la víctima: Silverio Villegas González residía desde hace 18 años en Estados Unidos, trabajaba como cocinero en un restaurante local, carecía de antecedentes penales y únicamente registraba infracciones menores de tránsito.

Silverio Villegas González residía desde hace 18 años en Estados Unidos, trabajaba como cocinero en un restaurante local, carecía de antecedentes penales y únicamente registraba infracciones menores de tránsito. Interceptación del vehículo: La víctima acababa de dejar a sus dos hijos en la escuela y en la guardería cuando agentes de ICE colocaron una camioneta Jeep frente a su auto para cerrarle el paso.

La víctima acababa de dejar a sus dos hijos en la escuela y en la guardería cuando agentes de ICE colocaron una camioneta Jeep frente a su auto para cerrarle el paso. Maniobra y disparos: Mientras dos agentes se apoyaban en los marcos de las ventanillas, Villegas retrocedió aproximadamente 15 metros e inició la marcha hacia el carril de circulación. Cámaras de vigilancia registraron detonaciones mientras un agente perseguía a pie la unidad, la cual terminó impactándose contra un camión repartidor estacionado.

Mientras dos agentes se apoyaban en los marcos de las ventanillas, Villegas retrocedió aproximadamente 15 metros e inició la marcha hacia el carril de circulación. Cámaras de vigilancia registraron detonaciones mientras un agente perseguía a pie la unidad, la cual terminó impactándose contra un camión repartidor estacionado. Dictamen médico forense: La autopsia determinó que Villegas recibió un disparo con trayectoria descendente desde la parte posterior del cuello. Este hallazgo confirmó que el agente se encontraba parado junto al costado del conductor al accionar su arma a corta distancia.

La autopsia determinó que Villegas recibió un disparo con trayectoria descendente desde la parte posterior del cuello. Este hallazgo confirmó que el agente se encontraba parado junto al costado del conductor al accionar su arma a corta distancia. Contradicción sobre las lesiones del agente: Aunque el DHS sostuvo en un comunicado que el oficial resultó gravemente herido tras ser arrastrado, grabaciones de cámaras corporales de la policía local mostraron al agente declarando que sus lesiones “no eran nada graves”. Los elementos de ICE no portaban cámaras corporales durante el operativo.

La demanda contra el gobierno de EEUU y el antecedente de casos similares

Debido a que la legislación federal de Estados Unidos no permite entablar demandas civiles directas contra agentes federales a título individual, la acción legal se dirige contra el gobierno federal y el DHS:

Petición de indemnización: El abogado de la familia, Jonathan Manes , confirmó a AP Noticias que solicitarán ante un tribunal federal una suma elevada por concepto de daños y perjuicios, previendo que el caso llegue a juicio en un plazo aproximado de seis meses.

El abogado de la familia, , confirmó a AP Noticias que solicitarán ante un tribunal federal una suma elevada por concepto de daños y perjuicios, previendo que el caso llegue a juicio en un plazo aproximado de seis meses. Postura de la defensa legal: Manes señaló que la respuesta inicial del gobierno buscó desacreditar la imagen de Villegas, lo que reduce las posibilidades de alcanzar un acuerdo extrajudicial previo.

Manes señaló que la respuesta inicial del gobierno buscó desacreditar la imagen de Villegas, lo que reduce las posibilidades de alcanzar un acuerdo extrajudicial previo. El caso de Marimar Martínez: La reclamación se suma a la demanda presentada en nombre de Marimar Martínez, una mujer que sobrevivió tras recibir cinco disparos por parte de un agente de ICE dentro de su automóvil en Chicago, en un hecho ocurrido menos de un mes después de la muerte de Villegas.

La reclamación se suma a la demanda presentada en nombre de Marimar Martínez, una mujer que sobrevivió tras recibir cinco disparos por parte de un agente de ICE dentro de su automóvil en Chicago, en un hecho ocurrido menos de un mes después de la muerte de Villegas. Coincidencia en los peritajes: Análisis independientes en el caso de Martínez concluyeron que también recibió disparos por la espalda, lo que contradijo las declaraciones del agente ante el FBI sobre un presunto intento de atropellamiento.

Análisis independientes en el caso de Martínez concluyeron que también recibió disparos por la espalda, lo que contradijo las declaraciones del agente ante el FBI sobre un presunto intento de atropellamiento. Investigación en curso: La Policía Estatal de Illinois mantiene abierta una investigación independiente para esclarecer las circunstancias del operativo en Franklin Park.

Preguntas clave sobre la demanda por el tiroteo en Chicago