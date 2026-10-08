SpaceX acuerda adquirir frecuencias de 800 MHz para ampliar la cobertura de Starlink Mobile y recibe autorización para lanzar 15 mil satélites que conectarán teléfonos sin modificaciones especiales

Preocupación por los niveles de contaminación detectados en las operaciones de SpaceX. ¿Qué está haciendo la compañía al respecto? (Especial).

SpaceX anunció un acuerdo para adquirir licencias de espectro en Estados Unidos y recibió autorización para lanzar 15 mil satélites que permitirán ampliar la conectividad móvil directamente a teléfonos compatibles.

Starlink busca convertirse en un operador móvil en Estados Unidos mediante una red que combine satélites y tecnología terrestre. De acuerdo con un comunicado publicado por SpaceX el 8 de octubre de 2026, la estrategia contempla frecuencias de 800 MHz para mejorar la cobertura y una nueva generación de satélites para aumentar la capacidad de transmisión de datos.

La compañía todavía necesita la aprobación regulatoria final para completar la adquisición del espectro. Por su parte, la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos (FCC) ya autorizó su constelación Starlink Mobile Gen2.

¿Para qué servirán las frecuencias de 800 MHz?

SpaceX anunció un acuerdo para adquirir licencias de espectro de cobertura nacional que abarcan hasta 14 MHz de frecuencias pareadas en la banda de 800 MHz.

Esta banda permitiría reforzar la señal en lugares donde las redes celulares tienen dificultades para ofrecer cobertura, incluidos algunos espacios interiores y comunidades rurales.

La propuesta consiste en combinar estas frecuencias con el espectro de 2 GHz que Starlink utiliza para sus servicios móviles satelitales. Mientras la banda de 2 GHz aportaría capacidad de transmisión, la de 800 MHz ayudaría a extender la cobertura.

Según la empresa, la mayoría de los teléfonos móviles existentes ya son compatibles con esta banda. Sin embargo, esto no garantiza que todos los dispositivos puedan acceder al servicio, pues también dependerá de los requisitos técnicos y de la disponibilidad de la red.

FCC autoriza 15 mil satélites para Starlink Mobile

La FCC aprobó la solicitud de SpaceX para desplegar 15 mil satélites de nueva generación, optimizados para utilizar espectro de 2 GHz a escala global.

De acuerdo con la compañía, los satélites V2 ofrecerán más de 100 veces el ancho de banda de la generación actual. El objetivo es mejorar la capacidad de la red y proporcionar conexión directa a teléfonos sin necesidad de modificaciones especiales.

La autorización también contempla bandas de comunicación de retorno utilizadas por los satélites de banda ancha V3, que permiten transportar datos entre el espacio y la infraestructura terrestre de Starlink.

¿Cuándo estará disponible el servicio?

SpaceX no anunció una fecha específica para el lanzamiento comercial de la red integrada ni un calendario definitivo para desplegar los nuevos satélites.

La empresa busca ofrecer conectividad en interiores, exteriores y zonas sin cobertura celular tradicional. Esto podría beneficiar a usuarios de comunidades rurales, carreteras y lugares donde la señal es limitada.

No obstante, la aprobación de los satélites no significa que el servicio ya esté disponible en todas partes. La cobertura dependerá del despliegue de la infraestructura y de las autorizaciones pendientes.

Con estos avances, SpaceX busca integrar las redes satelitales y terrestres para ampliar su participación en el mercado de telefonía móvil estadounidense.

Te puede interesar: Rusia presentó Volna Kupol Garant, un sistema que afirma poder interferir desde tierra las comunicaciones de un satélite Starlink a la vez, aunque sus capacidades no han sido verificadas y cada unidad costaría 1.5 millones de dólares, según un asesor ucraniano