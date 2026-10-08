¿Quién era la mujer de rojo junto a Trump? Susan Dell se vuelve viral por su apariencia y provoca teorías conspirativas en redes

Susan Dell acompañó a Donald Trump durante un acto en la Casa Blanca el 7 de octubre de 2026.

La filántropa y esposa del empresario Michael Dell acompañó al presidente estadounidense durante un acto en la Casa Blanca, pero su aspecto terminó concentrando la atención en redes sociales.

Una mujer vestida de rojo apareció detrás de Donald Trump durante un acto en la Casa Blanca y rápidamente se convirtió en uno de los temas más comentados en redes sociales.

Se trata de Susan Dell, filántropa estadounidense y esposa de Michael Dell, fundador y director ejecutivo de Dell Technologies. La empresaria acudió al evento del 7 de octubre para participar en la presentación de las llamadas Trump Accounts, un programa de inversión dirigido a niños nacidos entre 2025 y 2028.

Aunque Susan también tomó la palabra durante el acto, las imágenes que circularon posteriormente hicieron que la conversación se alejara del anuncio y se concentrara en su apariencia.

¿Por qué Susan Dell se volvió viral?

En X y otras plataformas comenzaron a circular comentarios sobre su rostro, maquillaje y expresiones. Algunos usuarios compartieron fotografías antiguas de la filántropa para compararlas con su aspecto actual.

Uno de los términos que más se repitió fue “Mar-a-Lago face”, una expresión utilizada en redes para describir una estética que algunas personas relacionan con determinados círculos sociales cercanos a Trump.

También aparecieron comentarios mucho más duros, con usuarios que la compararon con personajes ficticios o incluso con extraterrestres. Al mismo tiempo, otras personas cuestionaron que la conversación se centrara en el físico de una mujer en lugar del motivo de su presencia en la Casa Blanca.

Las publicaciones también alimentaron especulaciones sobre posibles procedimientos estéticos. Sin embargo, Susan Dell no ha confirmado públicamente haberse sometido a cirugías o tratamientos específicos, por lo que esas versiones deben tomarse únicamente como comentarios de usuarios y no como información comprobada.

¿Quién es Susan Dell?

Además de ser esposa de Michael Dell, Susan tiene una trayectoria propia como filántropa y ha participado durante años en proyectos relacionados con educación, salud y apoyo a comunidades.

Junto con su esposo, forma parte de la iniciativa que respalda las Trump Accounts. El matrimonio Dell comprometió más de 6 mil millones de dólares para ayudar a financiar aportaciones iniciales de mil dólares destinadas a las cuentas de niños elegibles.

El programa fue precisamente la razón por la que ambos estuvieron en la Casa Blanca, aunque la presencia de Susan terminó generando una conversación distinta en internet.

La polémica volvió a poner sobre la mesa un fenómeno frecuente en redes sociales: la rapidez con la que la apariencia de una figura pública puede convertirse en el centro de una discusión, incluso cuando su presencia está relacionada con un tema completamente diferente.