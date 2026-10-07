Trump dice que pudo haber hecho “cosas malas” a Clinton, Obama y Biden mientras advierte sobre un posible juicio político tras las elecciones de noviembre

El presidente Donald Trump considera que el pago de 5 mil dólares a ciudadanos estadounidenses podría realizarse sin la aprobación del Congreso. Foto: Reuters

El presidente de Estados Unidos recordó los dos juicio político que enfrentó durante su primer mandato y vinculó sus declaraciones con la posibilidad de que los demócratas recuperen el control del Congreso en las elecciones de medio mandato

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este miércoles que pudo haber tomado acciones contra la exsecretaria de Estado Hillary Clinton y los expresidentes Barack Obama y Joe Biden, pero decidió no hacerlo porque consideró que habría sido inapropiado para alguien que ocupa la Presidencia.

Las declaraciones ocurrieron durante un acto en el Despacho Oval de la Casa Blanca, cuando los periodistas le preguntaron por sus advertencias sobre un posible nuevo juicio político si los demócratas consiguen una mayoría en el Congreso tras las elecciones del próximo 3 de noviembre. La información fue reportada por EFE, a partir de las declaraciones realizadas por Trump ante la prensa.

¿Qué dijo Trump sobre Clinton, Obama y Biden?

La condena de Donald Trump por 34 cargos de falsificación de registros comerciales sigue en apelación, mientras un juez federal rechazó trasladar el caso de Nueva York y determinó que los hechos relacionados con los pagos a Stormy Daniels fueron de carácter privado. (REUTERS)

Trump afirmó que durante su actual mandato pudo haber actuado contra sus antiguos rivales políticos, aunque no explicó a qué acciones concretas se refería.

“Podría haber hecho cosas muy malas a Hillary Clinton. Podría haber hecho cosas muy, muy malas a Joe Biden; podría haber hecho cosas muy malas a Barack Hussein Obama”, declaró.

El presidente añadió que decidió no hacerlo porque consideraba necesario respetar el cargo que ocupa.

“Pensé que era inapropiado hacerlo porque hay que tratar el cargo de la Presidencia con respeto”, dijo.

Sin embargo, Trump cambió el tono de sus declaraciones al recordar que él fue sometido a dos procesos de impeachment durante su primer mandato.

“Luego me enteré de que me sometieron a juicio político dos veces y, ciertamente, incluso ahora mismo, podría hacer lo que quisiera si así lo decidiera. Ellos han hecho cosas muy malas”, afirmó.

Las declaraciones de Trump son acusaciones y valoraciones del propio presidente, por lo que no deben interpretarse como una confirmación de que Clinton, Obama o Biden hayan cometido los hechos a los que hizo referencia.

¿Cuántas veces enfrentó Trump un juicio político?

Trump fue sometido a dos procesos de juicio político durante su primer mandato, entre 2017 y 2021.

De acuerdo con los registros oficiales del Congreso estadounidense, el primero ocurrió en diciembre de 2019. La Cámara de Representantes lo acusó de abuso de poder y obstrucción del Congreso.

El Senado concluyó el proceso en febrero de 2020 y lo declaró no culpable.

El segundo impeachment ocurrió después de los hechos del 6 de enero de 2021. En esa ocasión, la Cámara lo acusó de incitación a la insurrección.

El Senado también lo absolvió, por lo que Trump no fue removido del cargo mediante ninguno de los dos procesos.

¿Qué se necesita para destituir a un presidente en Estados Unidos?

El procedimiento ocurre en dos etapas.

La Cámara de Representantes tiene la facultad de presentar y aprobar los artículos de impeachment .

tiene la facultad de presentar y aprobar los artículos de . Después, el Senado realiza el juicio.

realiza el juicio. Para declarar culpable al presidente se requieren dos tercios de los senadores presentes .

. Una condena puede provocar la remoción del cargo.

Por eso, ganar una elección legislativa no significa automáticamente que un presidente será destituido. Primero tendría que existir un proceso formal y posteriormente conseguirse el respaldo necesario en el Senado.

¿Por qué vuelve a hablarse de un nuevo impeachment?

El escenario vuelve a cobrar relevancia porque las elecciones de medio mandato de 2026 se celebrarán el 3 de noviembre.

En estos comicios se renovarán todos los escaños de la Cámara de Representantes y aproximadamente un tercio del Senado.

Las encuestas y proyecciones actuales muestran un escenario competitivo, con los demócratas buscando recuperar terreno en ambas cámaras. Un análisis reciente de The Washington Post señaló que los demócratas mantienen expectativas de recuperar la Cámara, mientras que la disputa por el Senado presenta mayores dificultades para el partido.

El contexto electoral explica por qué Trump relacionó la posibilidad de un nuevo juicio político con el resultado de noviembre.

¿Qué podría pasar si los demócratas recuperan el Congreso?

Una mayoría demócrata no implica por sí misma un nuevo juicio político. Para iniciar un impeachment tendría que presentarse una acusación y aprobarse formalmente en la Cámara.

Además, cualquier condena requeriría posteriormente una votación de dos tercios en el Senado, de acuerdo con las reglas constitucionales.

Por ahora, Trump habló de esa posibilidad como un escenario político, mientras las elecciones todavía no determinan qué partido controlará cada cámara.

El resultado de noviembre será, por tanto, clave para conocer el margen de acción que tendrá la oposición frente al gobierno de Trump y si la amenaza de un nuevo impeachment pasa de una advertencia política a un procedimiento formal.

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