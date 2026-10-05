Segunda inspección de CBP: ¿por qué pueden revisar tu auto en la frontera?

Agentes de CBP pueden enviar a los viajeros a una revisión secundaria por distintas circunstancias o de manera aleatoria.

Una inspección más profunda puede ocurrir por distintas circunstancias y también de manera aleatoria; los datos oficiales señalan que alcanza al 3% de los viajeros.

NOGALES.- No solamente por alguna irregularidad en las declaraciones ante los oficiales del CBP, o por sospechas de transportar sustancias o artículos prohibidos, o por la alerta de un agente canino K-9, un conductor es enviado a una revisión secundaria en los puertos terrestres de entrada al vecino país del norte, también puede un viajero ser revisado de manera aleatoria.

La información proporcionada por el Departamento de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP por sus siglas en inglés) y documentos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), son varias las razones por las que una persona puede ser enviada a una revisión secundaria al ingresar a los Estados Unidos.

En una primera instancia, el agente determina, entre otras cosas, la identidad del viajero, su ciudadanía, su elegibilidad para ingresar a Estados Unidos y le pregunta si lleva mercancías prohibidas o sujetas a impuestos, y si este proceso requiere más información o una revisión más profunda (conforme al criterio del oficial), una persona puede ser dirigida a una revisión secundaria.

De acuerdo con las autoridades estadounidenses, ser enviado a una revisión secundaria no significa necesariamente que la persona haya cometido un delito, ya que también un viajero puede ser seleccionado de manera aleatoria para una revisión más profunda.

Cabe señalar que en el 100% de los casos, cuando un agente canino K-9 alerta al oficial sobre la posible presencia de narcóticos, armas o productos prohibidos, el conductor es dirigido a una segunda inspección. Algunos agentes, con consentimiento previo del conductor, colocan intencionalmente narcóticos en el vehículo para probar el entrenamiento de los agentes caninos.

Es importante establecer que en una revisión secundaria, no solamente se revisa a profundidad el vehículo, las personas pueden ser interrogadas de manera más exhaustiva, en temas relacionados con: inmigración, aduanas, mercancías, agricultura, y posibles violaciones de leyes federales, entre otros asuntos que estén dentro de las facultades del CBP.

Los datos oficiales del CBP revelan que de los aproximadamente 420 millones de ingresos a territorio estadounidense al año, solamente el 3% de los viajeros son inspeccionados en una revisión secundaria.

PARA SABER...

El 3% de las personas que cruzan a los Estados Unidos por vía terrestre, son dirigidos a una inspección secundaria.