José Flores, de 119 años, podría convertirse en el hombre más longevo del mundo si las autoridades validan su fecha de nacimiento de 1907, un proceso que mantiene en espera a su familia mientras se revisan documentos históricos

José Flores nació el 11 de julio de 1907, según los registros oficiales de Costa Rica. REUTERS

El costarricense nació el 11 de julio de 1907, según el Registro Civil de su país, y un equipo de investigadores reúne documentos civiles y religiosos para respaldar su edad ante organismos internacionales

José Flores Flores tiene 119 años y podría convertirse en el hombre más longevo del mundo si se confirma internacionalmente la fecha de nacimiento que aparece en los registros oficiales de Costa Rica.

El costarricense nació el 11 de julio de 1907 en la provincia de Guanacaste y actualmente vive en Sardinal, cerca de la península de Nicoya. Su familia y un grupo de investigadores trabajan en la recopilación y revisión de documentos que permitan acreditar su edad ante organismos especializados, informó Reuters.

La península de Nicoya es conocida por su alta concentración de personas que alcanzan edades superiores a los 100 años. REUTERS

Los documentos que respaldan sus 119 años

El Registro Civil de Costa Rica establece que José Flores nació en 1907. A esta documentación se suma una partida de bautismo de la época, además de otros registros que han sido recopilados durante el proceso de verificación.

La revisión es necesaria porque los récords de longevidad requieren demostrar de manera documental la edad de una persona, especialmente cuando se trata de edades extraordinarias.

Investigadores que participan en el proceso consideran que el expediente de Flores contiene elementos suficientes para respaldar su historia, aunque el reconocimiento internacional todavía está pendiente.

El proceso involucra al Gerontology Research Group (GRG), organización dedicada a investigar y documentar casos de personas que superan los 110 años. Después de una eventual validación, podría continuar el proceso para obtener un reconocimiento de Guinness World Records.

José Flores vive en Sardinal, Costa Rica, mientras avanza el proceso para determinar si puede obtener el récord mundial de longevidad. REUTERS

Vive en una de las llamadas zonas azules

José Flores reside cerca de la península de Nicoya, una de las regiones conocidas como zonas azules debido a la presencia de una cantidad inusual de personas que alcanzan edades muy avanzadas.

Los especialistas han estudiado durante años las condiciones de vida de esta región. Entre los factores asociados con la longevidad se encuentran la actividad física cotidiana, la alimentación tradicional, la vida comunitaria y las características culturales de la población.

En el caso de Flores, su historia también está marcada por décadas de trabajo físico. Durante buena parte de su vida realizó labores agrícolas y trabajó en plantaciones bananeras.

Su alimentación ha incluido productos tradicionales como maíz y frijoles, mientras que la actividad física formó parte de su rutina durante décadas.

Los especialistas advierten, sin embargo, que estos factores son elementos asociados con la longevidad y no pueden considerarse por sí mismos una explicación científica definitiva para que una persona llegue a los 119 años.

Los documentos que sitúan el nacimiento de José Flores en 1907 son revisados para validar su extraordinaria longevidad. REUTERS

¿Quién tiene actualmente el récord?

El reconocimiento vigente como la persona viva más longeva corresponde a Ethel Caterham, mujer nacida en Inglaterra el 21 de agosto de 1909, quien tiene 117 años.

Si la documentación de José Flores es validada y se confirma que nació efectivamente en 1907, su edad de 119 años lo colocaría por encima de Caterham y abriría la posibilidad de que obtenga el reconocimiento como la persona viva más longeva del mundo.

Eso todavía no ha ocurrido de manera oficial.

Por ahora, la edad de Flores está respaldada por documentos costarricenses y por investigaciones que buscan reunir todas las pruebas necesarias para completar la validación internacional.

La familia espera que el proceso concluya favorablemente, mientras José continúa viviendo en Sardinal acompañado por sus familiares, convertido ya en uno de los casos de longevidad más extraordinarios registrados en Costa Rica.