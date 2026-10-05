España desaloja el asentamiento migrante de la playa del Trampolín en Ceuta; 2 mil permanecen en un centro de acogida

La policía española desalojó el asentamiento migrante de la playa del Trampolín en Ceuta tras dos días de operativo. Foto: Reuters

El operativo dejó el lugar vacío tras dos días de desalojo, mientras al menos 600 personas regresaron voluntariamente a Marruecos y las autoridades retirarán más de 61 toneladas de residuos.

La policía española desalojó por completo el asentamiento migrante de la playa del Trampolín, en Ceuta, después de dos días de operativo. El lugar se había convertido en el principal punto de concentración de personas migrantes tras la entrada masiva de 72 mil personas a finales de julio.

El operativo concluyó sin incidentes. Al menos 600 migrantes decidieron regresar voluntariamente a Marruecos para evitar el proceso de registro, necesario para iniciar los trámites de solicitud de asilo o residencia en España.

Más de 3 mil 500 personas vivían en el asentamiento

Hasta hace dos días, en la playa del Trampolín permanecían más de 3 mil 500 personas, muchas de ellas en pequeñas construcciones hechas con restos de basura, bolsas de plástico y cartones.

Tras dos días de desalojo, el lugar quedó sin personas y ahora las autoridades deben retirar más de 61 toneladas de residuos y enseres encontrados en la zona.

¿Qué pasó con los migrantes que decidieron quedarse?

Los adultos que optaron por permanecer en España e iniciar el proceso de regularización fueron trasladados al Centro de Acogida Temporal de Extranjeros (CATE).

En ese centro ya se encuentran más de 2 mil personas a la espera de que se resuelvan sus expedientes.

Para quienes buscan solicitar asilo o residencia, el registro es un paso necesario para iniciar estos trámites.

‼️ Lunes 5 de octubre. Finaliza el desalojo del Trampolín con una pregunta clave: ¿Dónde están el resto de inmigrantes?



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España mantiene campamentos temporales

Desde el inicio de la crisis migratoria, el Gobierno español ha habilitado varios campamentos temporales para brindar alojamiento, alimentos y agua a más de 6 mil 500 personas.

Estas instalaciones forman parte de la respuesta de las autoridades ante la llegada masiva de migrantes registrada desde finales de julio.

Autoridades buscan a más migrantes

Aunque el asentamiento de la playa del Trampolín ya fue desalojado, las autoridades sospechan que todavía hay cientos de migrantes en otras zonas de Ceuta.

Entre los puntos señalados se encuentran El Guano y áreas boscosas de la ciudad autónoma, donde algunos podrían permanecer mientras esperan la posibilidad de cruzar el estrecho de Gibraltar y llegar a la península ibérica.

El desalojo de la playa pone fin a uno de los principales asentamientos de la zona, pero las autoridades mantienen la búsqueda de personas que todavía podrían encontrarse fuera de los centros de acogida.