Efemérides del 5 de octubre: ¿qué pasó un día como hoy en México y el mundo?

Acontecimientos históricos, nacimientos, fallecimientos y santoral que se recuerdan en esta fecha

El 5 de octubre es una fecha con importantes acontecimientos históricos para México. Entre ellos destacan dos episodios vinculados con los procesos de Independencia y Revolución: el decreto de José María Morelos y Pavón contra la esclavitud, en 1813, y la publicación del Plan de San Luis, firmado por Francisco I. Madero, en 1910.

A nivel internacional, cada 5 de octubre se celebra el Día Mundial de los Docentes, establecido para reconocer la labor del profesorado y promover mejores condiciones para el ejercicio de la profesión.

1813: Morelos confirma la abolición de la esclavitud

El 5 de octubre de 1813, José María Morelos y Pavón expidió un decreto en el que confirmó la abolición de la esclavitud que había sido decretada anteriormente por Miguel Hidalgo.

El documento fue emitido durante la lucha de Independencia y formó parte de las medidas políticas y sociales impulsadas por Morelos para transformar el orden colonial. La Secretaría de la Defensa Nacional registra esta fecha entre sus efemérides militares.

La abolición de la esclavitud había sido decretada inicialmente por Miguel Hidalgo en Guadalajara, en diciembre de 1810.

1910: Francisco I. Madero proclama el Plan de San Luis

El 5 de octubre de 1910, Francisco I. Madero proclamó el Plan de San Luis, documento con el que llamó a la población mexicana a levantarse en armas contra el gobierno de Porfirio Díaz.

El plan fijó el 20 de noviembre de 1910 como fecha para iniciar el movimiento armado y desconoció los resultados de las elecciones presidenciales de ese año.

El documento se convirtió en uno de los principales antecedentes políticos de la Revolución Mexicana.

1940: muere Silvestre Revueltas

El 5 de octubre de 1940 murió en la Ciudad de México el compositor, violinista y director de orquesta Silvestre Revueltas, considerado una de las figuras más importantes de la música mexicana del siglo XX.

Entre sus obras más conocidas se encuentran Sensemayá, La noche de los mayas y Redes. Sus restos se encuentran en la Rotonda de las Personas Ilustres.

Día Mundial de los Docentes

Cada 5 de octubre se celebra el Día Mundial de los Docentes, establecido en 1994 por la UNESCO para conmemorar la adopción, en 1966, de la Recomendación de la OIT y la UNESCO relativa a la Situación del Personal Docente.

La recomendación establece criterios relacionados con los derechos y responsabilidades de los docentes, su formación, contratación, condiciones laborales y enseñanza.

Una jueza validó la detención de funcionarios mexiquenses acusados por presunta venta de plazas docentes. /ElUniversal

2026: 60 años de la recomendación sobre los docentes

La celebración de 2026 tiene un significado especial, ya que se cumplen 60 años de la Recomendación de 1966.

La UNESCO estableció para este año el lema “Apoyar al personal docente: 60 años protegiendo la profesión, promoviendo su condición y configurando nuestro futuro”. La jornada pone el foco en los desafíos actuales de la profesión, incluidos los cambios tecnológicos, la inteligencia artificial, el cambio climático, la inclusión y las condiciones laborales.

La celebración mundial de 2026 se realiza en la sede de la UNESCO en París, con debates sobre el futuro de la profesión docente y la entrega del Premio UNESCO-Hamdan para el Desarrollo Docente.

Otras efemérides del 5 de octubre

Entre los acontecimientos que pueden destacarse de esta fecha se encuentran:

1813: José María Morelos confirma mediante decreto la abolición de la esclavitud.

José María Morelos confirma mediante decreto la abolición de la esclavitud. 1910: Francisco I. Madero proclama el Plan de San Luis.

Francisco I. Madero proclama el Plan de San Luis. 1940: muere Silvestre Revueltas.

muere Silvestre Revueltas. Día Mundial de los Docentes: se celebra cada 5 de octubre desde 1994.

se celebra cada 5 de octubre desde 1994. 2026: se cumplen 60 años de la Recomendación de la OIT y la UNESCO relativa a la Situación del Personal Docente.

El 5 de octubre de 2026 reúne así episodios fundamentales de la Independencia y la Revolución Mexicana, además de una jornada internacional dedicada a reconocer el papel de los docentes en la educación y la sociedad.