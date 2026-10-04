La Policía de Dubái estrena un Ferrari 812 Superfast modificado por Mansory con 800 hp, capaz de alcanzar 345 km/h, para ampliar su exclusiva flota de vehículos de alto desempeño

La Policía de Dubái incorporó un Ferrari 812 Superfast modificado por Mansory con un motor V12 de 800 hp, capaz de alcanzar 345 km/h, como parte de su exclusiva flota de vehículos de alto desempeño. @DubaiPoliceHQ

El deportivo italiano recibió elementos de fibra de carbono, una nueva configuración aerodinámica y la decoración institucional de la corporación, convirtiéndose en el quinto proyecto realizado por Mansory para la Policía de Dubái

La flota de la Policía de Dubái sumó un nuevo integrante de alto desempeño: un Ferrari 812 Superfast modificado por Mansory, preparador alemán especializado en transformar vehículos de lujo y deportivos.

De acuerdo con información de Autocosmos, la unidad conserva el motor V12 atmosférico de 6.5 litros con 800 hp, además de una configuración que le permite acelerar de 0 a 100 km/h en 2.8 segundos y alcanzar una velocidad máxima de 345 km/h.

Más allá del desempeño, el vehículo recibió una preparación específica para distinguirlo como parte de la corporación policial.

¿Qué modificaciones recibió el Ferrari?

Mansory intervino principalmente la apariencia y la aerodinámica del 812 Superfast mediante componentes fabricados en fibra de carbono.

En la parte frontal se incorporó un splitter con detalles amarillos, además de cambios en la parrilla y nuevas entradas de aire sobre el cofre.

Los cambios continúan en los costados, donde aparecen nuevos elementos en los pasos de rueda delanteros. El conjunto utiliza rines negros con pinzas de freno amarillas, una combinación que contrasta con la decoración institucional del vehículo.

La modificación más evidente se encuentra en la parte trasera. El Ferrari incorpora un alerón fijo de gran tamaño acompañado por un difusor personalizado con detalles amarillos.

También se añadió una tercera luz de freno inspirada en los monoplazas de Fórmula 1, un elemento que refuerza el carácter deportivo de esta preparación.

Mantiene el V12 de 800 hp

A pesar de las modificaciones exteriores, el 812 Superfast conserva uno de sus principales atributos mecánicos.

Se trata de un V12 atmosférico de 6.5 litros, con una potencia de 800 hp y un torque de 530 lb-pie. La transmisión automática de doble embrague envía la fuerza al eje trasero.

Con esta configuración, el deportivo alcanza los 100 km/h desde cero en 2.8 segundos y puede llegar hasta los 345 km/h.

Estas cifras colocan al vehículo muy por encima de las prestaciones habituales de un automóvil destinado a labores policiales.

Es el quinto proyecto de Mansory para la corporación

El Ferrari 812 Superfast también marca un nuevo capítulo en la colaboración entre Mansory y la Policía de Dubái.

La relación comenzó en 2024 con un Mercedes-AMG G63 modificado por el preparador alemán. Posteriormente se sumaron un Rolls-Royce Cullinan, un Ferrari Purosangue con motor V12, un Lamborghini Revuelto capaz de desarrollar 1,070 hp.

Con el 812 Superfast, Mansory alcanza su quinto proyecto para la corporación, ampliando una colección que se ha convertido en uno de los elementos más reconocibles de la Policía de Dubái.

Un modelo que ya no se fabrica

El Ferrari utilizado para esta preparación tampoco pertenece a la generación actual de la marca italiana.

El 812 Superfast se produjo entre 2017 y 2024 y posteriormente fue reemplazado por el Ferrari 12Cilindri dentro de la gama de modelos con motor V12 de la firma.

Por eso, la nueva patrulla combina un modelo que ya dejó de producirse con una preparación específica de Mansory y la imagen institucional de la Policía de Dubái.

El resultado es un vehículo que conserva el V12 de 800 hp, alcanza 345 km/h y forma parte de una flota policial diseñada para reunir algunos de los automóviles de mayor desempeño disponibles en el mercado.