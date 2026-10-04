Brasil registra al menos 169 detenidos y 151 mil 300 dólares incautados por delitos electorales durante la primera vuelta, con la compra de votos como una de las principales irregularidades detectadas

Durante la jornada, las autoridades detectaron casos de compra de votos, propaganda electoral irregular y otras infracciones en distintos estados de Brasil. REUTERS/Ricardo Moraes

La Policía Federal advirtió que las cifras son preliminares y corresponden a distintos puntos del país, mientras el Ministerio de Justicia reportó otras 107 irregularidades, entre ellas corrupción electoral y propaganda prohibida.

La Policía Federal (PF) de Brasil informó que al menos 169 personas fueron detenidas y 789 mil 800 reales en efectivo, unos 151 mil 200 dólares, fueron incautados hasta las 15:10 horas de este domingo, durante la primera vuelta de las elecciones generales.

Los datos, difundidos por la propia PF y recogidos por la prensa brasileña, corresponden principalmente a casos relacionados con compra de votos y propaganda electoral irregular.

Las cifras son preliminares y aumentaron de manera considerable durante la jornada. A las 11:30 horas, la PF reportaba 48 personas conducidas y 363 mil 577.50 reales en efectivo, además de un total de 769 mil 278.50 reales en bienes y valores.

Para las 9:00 horas, el balance era de 28 personas y 34 mil 228 reales en efectivo. La Policía Federal advirtió que estos datos todavía deben ser verificados.

Compra de votos concentra las principales denuncias

El Ministerio de Justicia brasileño presentó un balance diferente. Hasta las 9:00 horas contabilizó 107 irregularidades, de las cuales 33 estaban relacionadas con compra de votos o corrupción electoral y 14 con propaganda electoral irregular.

En el recuento también aparecen concentraciones ilegales de electores y amenazas contra candidatos.

Los balances de ambas instituciones corresponden a cortes horarios distintos y no deben sumarse entre sí. La PF, además, señaló que sus cifras son provisionales.

El ministro de Justicia, Wellington César Lima e Silva, aseguró que la votación transcurría con “absoluta normalidad” y calificó como “irrisorios” los números relacionados con hechos de importancia.

Lima e Silva atribuyó las incautaciones de dinero a casos “localizados”. Sin embargo, el balance de la Policía Federal mostraba incidencias distribuidas en doce estados y el Distrito Federal desde la mañana.

La Policía ya había detenido a 23 personas el sábado

Los casos de presunta compra de votos también se registraron antes de la jornada electoral.

La PF informó que 23 personas fueron detenidas el sábado por sospechas de compra de votos en Teresina, en el estado de Piauí, y Boa Vista, en Roraima.

De acuerdo con la Policía, los agentes localizaron una vivienda donde presuntamente se entregaba dinero a electores a cambio de sus votos.

El medio local Rondônia ao Vivo, que cita documentos de la investigación, informó que los votantes eran contactados mediante grupos de mensajería y que recibirían 400 reales en efectivo, equivalentes a unos 77 dólares.

Sergipe reporta más casos e incautaciones

En Sergipe, la Secretaría de Seguridad estatal informó de 39 incidencias, la mayoría relacionadas con sospechas de compra de votos.

En ese estado también fueron incautados 12 mil 275 reales en efectivo. Esta cantidad corresponde a un balance estatal y, por lo tanto, es independiente de las cifras reportadas por la Policía Federal.

También hubo largas filas para votar

La jornada electoral estuvo marcada además por largas filas en algunos puntos del país.

En Rocinha, la mayor favela de Río de Janeiro, los votantes esperaron en una fila de aproximadamente 1.5 kilómetros.

El Tribunal Regional Electoral de Río de Janeiro había registrado que Rocinha fue el barrio con mayor respaldo a Lula en la ciudad durante la segunda vuelta presidencial de 2022, con 78.2% de los votos.

Sin embargo, no existen datos públicos que permitan establecer la causa de las largas filas, por lo que no es posible atribuir las esperas a un factor específico.

Flávio Bolsonaro lidera el escrutinio de los comicios presidenciales de Brasil con un 50,63 % de los votos, por delante de Luiz Inácio Lula da Silva, que obtiene un 41,23 %, con el 36,60 % del censo escrutado. https://t.co/ISwNal9TRM pic.twitter.com/AROeZsCA2z — EFE Noticias (@EFEnoticias) October 4, 2026

¿Quiénes compiten en las elecciones de Brasil?

Los comicios de este domingo son los primeros desde la ajustada victoria de Luiz Inácio Lula da Silva en 2022.

En aquella segunda vuelta, Lula obtuvo 50.90% de los votos frente al 49.10% de Jair Bolsonaro.

Posteriormente, el expresidente fue condenado por intento de golpe de Estado y su partido, el Partido Liberal (PL), designó como candidato presidencial a su hijo, Flávio Bolsonaro.

En esta elección están convocados 158 millones 745 mil 463 electores, de acuerdo con el Tribunal Superior Electoral (TSE).

Además de elegir presidente, los brasileños votan por gobernadores, dos senadores y diputados federales y estatales.

¿Habrá una segunda vuelta?

La elección presidencial tendrá una segunda vuelta el 25 de octubre si ninguno de los candidatos obtiene más de 50% de los votos válidos.

Una encuesta de Datafolha realizada a principios de septiembre ubicaba a Lula con 38% de las preferencias y a Flávio Bolsonaro con 32%.

En un escenario de segunda vuelta, Lula aparecía con 46% frente a 44% de Flávio Bolsonaro. La diferencia se encontraba dentro del margen de error de dos puntos porcentuales.

La vigilancia electoral comenzó antes de la jornada

Los incidentes registrados este domingo forman parte de un seguimiento más amplio realizado por la Policía Federal durante el proceso electoral.

La PF informó que durante 2026 ha instruido 1,293 investigaciones por delitos electorales y que ha incautado más de 45.6 millones de reales a lo largo del proceso.

De esa cantidad, aproximadamente 30.2 millones de reales corresponden a dinero en efectivo.

En dólares, las cifras equivalen aproximadamente a 8.7 millones y 5.8 millones, respectivamente, de acuerdo con las conversiones incluidas en el material.

¿Las personas detenidas ya fueron condenadas?

No. Ser conducido a una comisaría no significa que una persona haya sido imputada ni condenada.

Además, los balances difundidos durante la jornada son parciales y todavía pueden modificarse conforme las autoridades verifiquen los casos.

Hasta el momento del balance incluido en esta información, no había datos públicos sobre el número definitivo de incidentes registrados al cierre de la votación.

La atención estará puesta ahora en el resultado de la elección y, en caso de que Lula y Flávio Bolsonaro avancen a una segunda vuelta, en las investigaciones que puedan continuar durante las próximas semanas. La Justicia Electoral tendría entonces tres semanas antes del balotaje del 25 de octubre para tramitar las denuncias correspondientes.