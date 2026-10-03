Un hacker de 16 años es detenido en España como presunto administrador de KillSec, grupo acusado de robar información y exigir rescates tras atacar organizaciones de varios países

El adolescente de 16 años fue detenido en Alicante, España, señalado como administrador del grupo de hackers KillSec. Foto: Pexels

El adolescente fue detenido en Alicante durante una investigación europea por unos 1,000 ataques de ransomware cometidos en dos años.

La policía española detuvo en Alicante a un adolescente de 16 años, de nacionalidad rumana, señalado como el principal responsable del grupo de hackers KillSec, en el marco de una investigación europea por unos 1,000 ataques de ransomware cometidos durante dos años.

De acuerdo con la policía española y Europol, el joven sería el administrador de KillSec, un grupo que presuntamente aprovechó vulnerabilidades de programas y puntos de acceso mal protegidos para obtener información confidencial de distintas organizaciones.

Detienen a tres personas en Europa

Además del adolescente detenido en España, las autoridades arrestaron a otras dos personas de entre 20 y 30 años, una en Reino Unido y otra en Rumanía, informó una portavoz de Europol.

En el caso del hombre detenido en Reino Unido, Puerto Rico presentó una solicitud de extradición.

Las autoridades también identificaron a una cuarta persona, un desarrollador que cumplió 18 años en agosto y que era menor de edad cuando se cometieron algunos de los delitos que se investigan. Esta persona no ha sido detenida.

¿Cómo operaba KillSec?

Según Europol, el grupo aprovechaba vulnerabilidades de software y puntos de acceso mal protegidos, especialmente aquellos relacionados con el almacenamiento en la nube, para copiar información confidencial.

Después, KillSec amenazaba a las organizaciones con publicar los datos obtenidos si no realizaban un pago. La agencia policial de la Unión Europea señaló que el grupo consiguió importantes cantidades de dinero mediante rescates.

Como parte de la investigación, la policía realizó redadas en ocho viviendas ubicadas en España, Grecia, Rumanía y Reino Unido, donde fueron incautadas pruebas y activos relacionados con el caso.