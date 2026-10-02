Zar de la frontera presume récord de arrestos de migrantes con 200 mil y quiere intensificar las deportaciones rumbo al próximo año

Tom Homan asumirá el control en Minneapolis tras el operativo de ICE que derivó en la muerte de Alex Pretti. Foto: Especial (Reuters/IA)

Las acciones de control migratorio han generado opiniones encontradas entre representantes legislativos de la zona.

ESTADOS UNIDOS. — El encargado de las políticas fronterizas de Estados Unidos, Tom Homan, reportó una cifra de casi 200 mil arrestos migratorios en el interior de ese país durante los últimos cuatro meses y advirtió que las operaciones de deportación aumentarán hacia el año 2027.

De acuerdo con informes difundidos por las agencias EFE y el diario El Universal, las declaraciones se emitieron durante la Conferencia de Liderazgo Hispano del America First Policy Institute (AFPI) realizada en Doral, Florida.

La presentación del funcionario genera atención pública por realizarse en una de las zonas con mayor concentración de comunidad venezolana en territorio estadounidense, donde agrupaciones civiles señalan afectaciones a la vida cotidiana debido a los operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

Tom Homan, el "zar de la frontera", confirma que arrestó a 308 migrantes en EU en el primer día de Trump de vuelta a la presidencia. | Crédito: AP/REUTERS

Cifras récord y proyecciones de deportaciones masivas

Durante la reunión con grupos conservadores hispanos, Homan presentó un balance de las acciones ejecutadas por las agencias de control migratorio en los últimos meses:

Arrestos en el interior: En un periodo de cuatro meses se registraron casi 200 mil detenciones dentro del país.

En un periodo de cuatro meses se registraron casi dentro del país. Balance del mes de agosto: La cifra mensual de arrestos alcanzó casi los 51 mil casos .

La cifra mensual de arrestos alcanzó casi los . Proyección para septiembre: Se prevé que sea el mes con el mayor número de deportaciones en la historia registrada por ICE.

Se prevé que sea el mes con el mayor número de deportaciones en la historia registrada por ICE. Aumento de personal: El gobierno estadounidense planea la contratación de 2 mil oficiales adicionales para reforzar los despliegues operativos.

El gobierno estadounidense planea la contratación de para reforzar los despliegues operativos. Perspectiva para el siguiente año: Homan aseguró que la estrategia continuará ampliándose: “Esperen a ver lo que hacemos el próximo año. Así que vamos a seguir rompiendo récords y cumpliendo la promesa del presidente Trump de deportaciones masivas”.

La Guardia Costera de Estados Unidos rescató a 37 personas de una embarcación que se encontraba a la deriva frente a California. Foto: Cortesía

El impacto en la ciudad de Doral y el reclamo de comunidades exiliadas

La elección del municipio de Doral como sede del encuentro generó reacciones por parte de residentes y organizaciones de migrantes:

Población afectada: Doral es reconocida por albergar la mayor proporción de personas de origen venezolano en Estados Unidos.

Doral es reconocida por albergar la mayor proporción de personas de origen venezolano en Estados Unidos. Denuncias de la comunidad: Agrupaciones locales afirman que las redadas constantes han provocado que zonas comerciales y residenciales muestren una baja notable en la movilidad de personas.

Agrupaciones locales afirman que las redadas constantes han provocado que zonas comerciales y residenciales muestren una baja notable en la movilidad de personas. Acciones de protesta: La Coalición de Sociedades Venezolanas en USA anunció la entrega de una carta dirigida a legisladores federales para solicitar la implementación de medidas de alivio migratorio.

Tom Homan afirmó frente a la Casa Blanca que Lorenzo Salgado y Johan Sebastián Durán seguirían vivos si hubieran obedecido las órdenes de los agentes de ICE. | Foto: Especial

Diferencias y posturas dentro del sector político

Las acciones de control migratorio han generado opiniones encontradas entre representantes legislativos de la zona de Miami y el propio encargado de la política fronteriza:

Postura de la congresista María Elvira Salazar: En un mensaje de campaña, la representante republicana señaló que la aplicación de la política migratoria ha ido “demasiado lejos”.

En un mensaje de campaña, la representante republicana señaló que la aplicación de la política migratoria ha ido “demasiado lejos”. Declaraciones del representante Mario Díaz-Balart: El legislador republicano calificó las medidas operativas como “excesivas” durante una entrevista televisiva.

El legislador republicano calificó las medidas operativas como “excesivas” durante una entrevista televisiva. Respuesta de Tom Homan: El funcionario desestimó los seccionamientos de la oposición y de miembros de su partido al declarar: “Mucha gente en este país me odia. No me importa. Estamos removiendo y arrestando a más personas ahora mismo que nunca en la historia de esta nación”.

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Preguntas clave sobre el incremento de operativos migratorios