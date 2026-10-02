Zar de la frontera presume récord de arrestos de migrantes con 200 mil y quiere intensificar las deportaciones rumbo al próximo año
Las acciones de control migratorio han generado opiniones encontradas entre representantes legislativos de la zona.
ESTADOS UNIDOS. — El encargado de las políticas fronterizas de Estados Unidos, Tom Homan, reportó una cifra de casi 200 mil arrestos migratorios en el interior de ese país durante los últimos cuatro meses y advirtió que las operaciones de deportación aumentarán hacia el año 2027.
De acuerdo con informes difundidos por las agencias EFE y el diario El Universal, las declaraciones se emitieron durante la Conferencia de Liderazgo Hispano del America First Policy Institute (AFPI) realizada en Doral, Florida.
La presentación del funcionario genera atención pública por realizarse en una de las zonas con mayor concentración de comunidad venezolana en territorio estadounidense, donde agrupaciones civiles señalan afectaciones a la vida cotidiana debido a los operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).
Cifras récord y proyecciones de deportaciones masivas
Durante la reunión con grupos conservadores hispanos, Homan presentó un balance de las acciones ejecutadas por las agencias de control migratorio en los últimos meses:
- Arrestos en el interior: En un periodo de cuatro meses se registraron casi 200 mil detenciones dentro del país.
- Balance del mes de agosto: La cifra mensual de arrestos alcanzó casi los 51 mil casos.
- Proyección para septiembre: Se prevé que sea el mes con el mayor número de deportaciones en la historia registrada por ICE.
- Aumento de personal: El gobierno estadounidense planea la contratación de 2 mil oficiales adicionales para reforzar los despliegues operativos.
- Perspectiva para el siguiente año: Homan aseguró que la estrategia continuará ampliándose: “Esperen a ver lo que hacemos el próximo año. Así que vamos a seguir rompiendo récords y cumpliendo la promesa del presidente Trump de deportaciones masivas”.
El impacto en la ciudad de Doral y el reclamo de comunidades exiliadas
La elección del municipio de Doral como sede del encuentro generó reacciones por parte de residentes y organizaciones de migrantes:
- Población afectada: Doral es reconocida por albergar la mayor proporción de personas de origen venezolano en Estados Unidos.
- Denuncias de la comunidad: Agrupaciones locales afirman que las redadas constantes han provocado que zonas comerciales y residenciales muestren una baja notable en la movilidad de personas.
- Acciones de protesta: La Coalición de Sociedades Venezolanas en USA anunció la entrega de una carta dirigida a legisladores federales para solicitar la implementación de medidas de alivio migratorio.
Diferencias y posturas dentro del sector político
Las acciones de control migratorio han generado opiniones encontradas entre representantes legislativos de la zona de Miami y el propio encargado de la política fronteriza:
- Postura de la congresista María Elvira Salazar: En un mensaje de campaña, la representante republicana señaló que la aplicación de la política migratoria ha ido “demasiado lejos”.
- Declaraciones del representante Mario Díaz-Balart: El legislador republicano calificó las medidas operativas como “excesivas” durante una entrevista televisiva.
- Respuesta de Tom Homan: El funcionario desestimó los seccionamientos de la oposición y de miembros de su partido al declarar: “Mucha gente en este país me odia. No me importa. Estamos removiendo y arrestando a más personas ahora mismo que nunca en la historia de esta nación”.
Te puede interesar: Christopher Landau responde a Jasmine Bugarín sobre su intención de renunciar a la nacionalidad estadounidense
Preguntas clave sobre el incremento de operativos migratorios
- ¿Cuál es la función del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en estas operaciones? ICE es la agencia federal encargada de identificar, arrestar y procesar la deportación de personas que permanecen en Estados Unidos sin un estatus legal regulado.
- ¿Qué impacto tienen estas medidas en las ciudades con alta población hispana? Los operativos intensivos reducen la presencia de personas en espacios públicos y comercios locales, además de motivar peticiones de agrupaciones civiles para frenar las detenciones en zonas residenciales.
- ¿Se mantendrán los mismos niveles de operativos durante el próximo año? De acuerdo con los anuncios de la administración estadounidense, se proyecta un incremento en el número de agentes y en la cantidad de despliegues para el año 2027.