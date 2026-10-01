Bukele podrá buscar un tercer mandato, el Salvador convoca a elecciones de 2027

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ha tenido que limitar su estrategia de bitcoin tras el acuerdo alcanzado con el FMI. Foto: Reuters

El Tribunal Supremo Electoral fijó el 28 de febrero de 2027 para elegir presidente, vicepresidente, diputados y autoridades municipales, en unos comicios que estrenarán cambios constitucionales y una nueva representación para los salvadoreños que viven en el extranjero

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) de El Salvador convocó oficialmente a las elecciones generales del 28 de febrero de 2027, jornada en la que se elegirán 582 cargos de elección popular, incluidos presidente, vicepresidente, diputados de la Asamblea Legislativa y autoridades municipales. La información fue confirmada por el propio TSE y coincide con el reporte de EFE sobre la convocatoria.

Los comicios tendrán una particularidad: serán los primeros realizados bajo las nuevas reglas electorales aprobadas en 2025 y 2026. Entre los cambios están la posibilidad de reelección presidencial, un periodo de Gobierno de seis años y la eliminación de la segunda vuelta presidencial.

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¿Por qué Nayib Bukele puede buscar un tercer mandato?

El presidente Nayib Bukele llegó al poder en 2019 y fue reelegido para el periodo que inició en 2024. Sin embargo, la reforma constitucional aprobada en julio de 2025 modificó las reglas para permitir la reelección presidencial sin límite expreso.

La misma reforma aumentó de cinco a seis años el periodo presidencial y eliminó la segunda vuelta electoral. También estableció una disposición transitoria para que el actual mandato de Bukele terminara anticipadamente el 1 de junio de 2027, en lugar de 2029, con el objetivo de hacer coincidir las elecciones presidenciales, legislativas y municipales.

Por ello, la elección de 2027 será la primera oportunidad para que Bukele busque permanecer en la Presidencia bajo este nuevo esquema constitucional.

¿Qué se va a elegir el 28 de febrero?

El TSE informó que la jornada incluirá 582 cargos de elección popular. Se votará por:

Presidente y vicepresidente de la República

60 diputados propietarios de la Asamblea Legislativa

Concejos municipales

La elección legislativa también tendrá un cambio relevante para quienes viven fuera del país.

Salvado­reños en el extranjero podrán elegir seis diputados

A partir de 2027, los salvadoreños residentes en el extranjero tendrán una circunscripción electoral propia y podrán elegir directamente a seis diputados de la Asamblea Legislativa.

La medida fue aprobada en 2026 y no aumentará el número total de legisladores, que continuará en 60. Los seis escaños serán redistribuidos de otras circunscripciones.

El TSE ya contempla mecanismos para el voto en el extranjero, incluido el voto remoto por internet y la modalidad electrónica presencial.

¿Cuándo deberán registrarse los candidatos?

Después de la convocatoria, comenzó una nueva etapa del calendario electoral.

Para las candidaturas a Presidencia, Vicepresidencia y diputaciones, el periodo para presentar solicitudes de inscripción ante el TSE será del 1 de octubre al 19 de noviembre de 2026.

Para los concejos municipales, el plazo será del 9 al 19 de noviembre.

La presidenta del TSE, Roxana Soriano, afirmó durante la convocatoria que el organismo asumirá el proceso con «imparcialidad e independencia».

¿Qué cambia respecto de elecciones anteriores?

Los comicios de 2027 se realizarán con un sistema distinto al utilizado en elecciones presidenciales anteriores.

Las principales modificaciones son:

Reelección presidencial sin límite expreso.

Periodos presidenciales de seis años .

. Eliminación de la segunda vuelta presidencial .

. Elección presidencial, legislativa y municipal en una misma jornada.

Creación de seis diputaciones para la circunscripción del exterior.

Con la convocatoria formal, el proceso electoral de El Salvador rumbo a 2027 entra en una nueva etapa, mientras los partidos deberán definir y registrar a sus candidatos conforme al calendario establecido por el TSE.

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