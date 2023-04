RICHMOND.- Una maestra de primer grado de virginia presentó una demanda este lunes en búsqueda de una compensación de $40 millones de dólares luego de recibir un disparo de uno de sus alumnos de 6 años de edad, la docente acusa a los funcionarios escolares de negligencia grave por presuntamente ignorar múltiples advertencias el día del tiroteo, sobre que el niño tenía un arma y estaba en un "estado de ánimo violento".

Abby Zwerner , una maestra de 25 años de la escuela primaria Richneck en Newport News, Virginia, recibió un disparo en la mano y el pecho el 6 de enero mientras estaba sentada en una mesa de lectura en su salón de clases. Pasó casi dos semanas en el hospital y ha tenido cuatro cirugías desde el tiroteo.

El tiroteo sacudió a la comunidad militar de construcción naval y envió ondas de choque en todo el país, y muchos se preguntaron cómo un niño tan pequeño pudo tener acceso a un arma y dispararle a su maestro.

La demanda nombra como demandados a la Junta Escolar de Newport News, al ex superintendente George Parker III, a la ex directora de Richneck Briana Foster Newton y al ex subdirector de Richneck Ebony Parker.

No hay respuesta de las autoridades escolares

Michelle Price, portavoz de la junta escolar, Lisa Surles-Law, presidenta de la junta escolar y otros miembros de la junta no respondieron de inmediato a los correos electrónicos en busca de comentarios sobre la demanda. El ex superintendente no respondió de inmediato un mensaje en busca de comentarios que dejó en su teléfono celular.

Un mensaje dejado en una lista de teléfonos celulares para Ebony Parker no fue respondido de inmediato.

The Associated Press no pudo encontrar de inmediato un número de teléfono que funcione para Newton. Su abogada, Pamela Branch, dijo que Newton no estaba al tanto de los informes de que el niño tenía un arma en la escuela el día del tiroteo.

Nadie, incluido el niño, ha sido acusado del tiroteo. El superintendente fue despedido por la junta escolar después del tiroteo, mientras que el subdirector renunció. Un portavoz del distrito escolar dijo que Newton todavía trabaja para el distrito escolar, pero se negó a decir qué puesto ocupa. La junta también votó para instalar detectores de metales en todas las escuelas del distrito, comenzando con Richneck, y comprar mochilas transparentes para todos los estudiantes.

Los acusados eran concientes de los antecedentes violentos del menor

En la demanda, los abogados de Zwerner dicen que todos los acusados sabían que el niño “tenía antecedentes de violencia al azar” en la escuela y en el hogar, incluido un episodio el año anterior, cuando “estranguló y estranguló” a su maestra de jardín de infantes.

Todos los demandados sabían que John Doe atacó a estudiantes y maestros por igual, y su motivación para herir estaba dirigida a cualquier persona en su camino, tanto dentro como fuera de la escuela, y no se limitaba a los maestros mientras estaban en la escuela”, afirma la demanda.

Los funcionarios escolares sacaron al niño de Richneck y lo enviaron a otra escuela por el resto del año, pero le permitieron regresar a primer grado en el otoño de 2022, según la demanda. Lo colocaron en un horario modificado “porque estaba persiguiendo a los estudiantes por el patio de recreo con un cinturón en un esfuerzo por azotarlos”, y estaba maldiciendo al personal y a los maestros, dice. Según el horario modificado, se requería que uno de los padres del niño lo acompañara durante el día escolar.

Las preocupaciones de los maestros sobre el comportamiento de John Doe (fueron) presentadas regularmente a la atención de la administración de la Escuela Primaria Richneck, y las preocupaciones siempre fueron desestimadas”, dice la demanda. A menudo, después de que lo llevaban a la oficina, “regresaba a clase poco después con algún tipo de recompensa, como un dulce”, según la demanda.

Los padres del niño no accedieron a ponerlo en clases de educación especial donde estaría con otros estudiantes con problemas de comportamiento, dice la demanda.