"Yo no sabía la regla" asegura Aguirre ante penal cobrado por Roger Martínez

CIUDAD DE MÉXICO.- Al igual que muchos espectadores el Javier Aguirre asegura que no sabía que procedía ante el doble golpe al balón durante el cobro de penal de Roger Martínez.

En toda mi carrera, que son más de mil partidos, mil 500...Nunca había visto esa escena de que se resbalara y golpeara el balón, no sabía que procedía. No me había informado, que si la había tocado, que si no valía. Él me dice (el árbitro) que no la ve de inicio, pero no sabía qué seguía, declaró.