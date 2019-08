‘Yo le tengo confianza al licenciado Bartlett’: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que le tiene confianza al director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett, luego de que fue señalado por ser propietario de al menos 23 casas de lujo.

"Yo estoy seguro que Bartlett va a informar, todos tenemos la obligación de informar, yo le tengo confianza al licenciado Bartlett", señaló.

Hace dos días el periodista Carlos Loret de Mola señaló en una columna publicada en EL UNIVERSAL que Manuel Bartlett construyó un "imperio inmobiliario" con casas ubicadas en las zonas más caras del Valle de México.

Sin embargo, el titular del Ejecutivo no dio importancia a esta información porque consideró que proviene de los conservadores, de los mismos que "no quieren que se construya el aeropuerto de Santa Lucía, los que no están de acuerdo con la austeridad republicana, son opositores, pero todos tenemos la responsabilidad de informar".