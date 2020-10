Yeidckol Polevnsky llama ignorantes a los de Frenaaa

CHIAPAS.- Yeidckol Polevnsky durante su gira por Chiapas, llamó ignorantes a los simpatizantes del Frente Nacional Anti-AMLO (Frenaaa), por pedirle la renuncia al Presidente Andrés Manuel López Obrador.

La aspirante a la dirigencia del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), aprovechó el espacio para poner en perspectiva las diferencias entre el partido político y Frenaaa, quien mantiene un plantón en el Zócalo capitalino.

Indicó que el nombre de las organizaciones refleja su razón de ser, por ello Morena antes era ‘Honestidad Valiente’, pero al agruparse tanta gente a su lucha decidieron poner la palabra movimiento.

¿A qué les suena Frenaaa? Algo que no avanza, algo que detiene. Un grupo de personas que se autodefinen como freno, como algo que detiene, ellos solitos se dan el tiro de gracia con el nombrecito, subrayó.

La morenista destacó que el partido Movimiento de Regeneración Nacional es la antítesis de Frenaaa, a quienes llamó los ‘señores de las casitas de campañas voladoras’.

Agregó que los pronósticos de la derecha no se han cumplido porque, según su opinión, el peso no se ha devaluado, no se han incrementado los impuestos y el gasto gubernamental ahorrado se ha destinado a programas sociales.