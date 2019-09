Yeidckol Polevnsky califica a Fox de vulgar y corriente

CIUDAD DE MÉXICO.-El PAN decidió recoger escombros y sacar de la basura a personajes que ya había tirado, como el ex Presidente Vicenta Fox, dijo ayer Yeidckol Polevnsky, presidenta nacional de Morena.



El ex mandatario había llamado en la Asamblea Nacional del PAN, el pasado sábado, a "darle en la mad... a la cuarta transformación".



Según Polevnsky, las manifestaciones del guanajuatense muestran a un personaje vulgar, rupestre, primitivo, bajo y corriente.



Es gente tan primitiva, tan rupestre, tan básica. pues con razón era el dicharachero que era, no le da para más. Es vergonzoso, uno no quisiera meterse con los ex presidentes, por la investidura, pero este señor da pena ajena. De mucha pena, es realmente elemental, bajo, vulgar, corriente. La gente primitiva sólo sabe poner etiquetas o inferir insultos", dijo.