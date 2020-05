"Ya tomé la decisión de salir", AMLO sobre gira que anunció para el 02 de junio

CIUDAD DE MÉXICO (GH). - Aunque hoy los especialistas del sector salud analizarán su petición en la reunión de la noche, la decisión de reiniciar sus giras el 2 de junio ya está tomada, dijo el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

López Obrador fue cuestionado durante la conferencia de prensa matutina si ha pensado reconsiderar iniciar su gira por el Sureste del País una semana después a lo anunciado ayer.

Mis adversarios haga lo que haga no les va a gustar nada. Si me quedo, que, porque estoy encerrado, que, porque no doy un mensaje de inicio de la nueva etapa hacia la normalidad”, contestó.