Ya funciona el registro de vacuna Covid en niños de 5 a 11 años

CIUDAD DE MÉXICO.- Registro para vacuna Covid en niños de 5 a 11 años ya está en funcionamiento.

Luego de que el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, diera a conocer el pasado martes, 14 de junio, que se abriría el registro para que los menores de entre 5 y 11 años de edad puedan ser vacunados contra el Covid-19 con la vacuna Pfizer; el miércoles inició el registro.

¿Registro de niños para vacuna Covid?

Ingresar al portal https://mivacuna.salud.gob.mx/index.php

En la página encontrarás las siguientes acciones:

a) Ingresar el CURP para iniciar el registro.

b) Descargar la “Guía de Registro”.

c) Consultar el CURP de tu pequeño. (En caso de que no la conozcas o no la tengas a la mano).

El siguiente paso será introducir el CURP del niño.



Verifica que los datos sean correctos y selecciona la opción “Quiero vacunarme”, cita El Universal.

En caso de que los datos no coincidan, presiona “Regresar” y confirma los datos del CURP que ingresaste.