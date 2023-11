Xóchitl Gálvez solicita que no la vinculen con expresidente Fox

GUADALAJARA, Jalisco.- Frente a la persistencia del expresidente Vicente Fox Quesada al difundir mensajes controvertidos en las plataformas sociales, los cuales podrían tener repercusiones en la campaña de Xóchitl Gálvez, la aspirante presidencial de la oposición se distanció del exmandatario.

Solicitó que no la asocien con él y destacó que las opiniones expresadas por el originario de Guanajuato son de carácter personal.

Mira, la verdad es que justo lo que estamos pidiendo es que no nos vinculen con hombres. Yo soy yo, yo no dependo de ningún hombre ni mucho menos, lo que él opine lo hace a título personal, no habla por mí”, recalcó.