Xóchitl Gálvez defiende a Mariana Rodríguez ante señalamiento sexista de Fox

CIUDAD DE MÉXICO.- Despúes del reprochable comentario del expresidente Vicente Fox Quesada, en el cual califica a Mariana Rodríguez como la "dama de compañía" del precandidato presidencial Samuel García, Xóchitl Gálvez salió en defensa de la influencer y condenó la violencia contra las mujeres.

Las declaraciones del exmandatario de México surgieron después de que el periodista Pedro Ferriz Hijar anunciara el pasado 24 de noviembre a través de la red social X (antes Twitter) su proyecto para "revelar TODO sobre Samuel García".

En su anuncio, Ferriz Hijar indicó que en su investigación abordaría detalles sobre Samuel García, su familia y su presunto vínculo con el narcotráfico, además de investigar sobre los hermanos de Mariana Rodríguez y sus "exitosas" empresas.

Ante el comentario, los usuaruos no tardaron en explotar contra el expresidente, tachandolo de vulgar, irrespetuoso y sexista. Del mismo modo, Mariana Rodríguez tampoco se quedó callada y le respondió y recordó que hoy, 25 de noviembre, es el Día Internacional de la de la Violencia contra las Mujeres.

Señor, no soy una dama de compañía. Soy una mujer, soy licenciada, soy empresaria, soy esposa y soy madre. No le permito que me hable así a mí, ni a ninguna otra mujer. No somos accesorios, ni objetos, ni puede faltarnos al respeto, y menos de esa forma tan vulgar", aseveró.