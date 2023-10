Xóchitl Gálvez crítica la falta de acuerdo migratorio entre México y EU

Los Ángeles, California.- En presencia de las autoridades federales, Xóchitl Gálvez lamentó que no se impulse un acuerdo con Estados Unidos para resolver el problema de la migración, sobre todo en aquellos municipios fronterizos, los cuales se encuentran rebasados por la crisis actual.

Los migrantes están viviendo en condiciones infrahumanas, en albergues, donde yo he visto que comparten dos o tres familias una casa de campaña. Eso no está adecuado para los niños, pernoctan en la calle y no hay condiciones de higiene. Creo que es un tema que nos está rebasando de manera humanitaria. México no puede tratar mal a los migrantes aunque vengan de paso”, enfatizó.