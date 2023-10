Xóchitl Gálvez insiste en que MC debería integrarse al Frente Amplio

CIUDAD DE MÉXICO.- Durante su gira de trabajo en Tabasco, la candidata presidencial de la oposición, Xóchitl Gálvez, afirmó que el partido Movimiento Ciudadano (MC) estaría honrado de contar con ella como representante en las próximas elecciones presidenciales de 2024.

En una conferencia de prensa, la senadora del PAN manifestó su respeto por la decisión de MC, pero al mismo tiempo indicó que ella es la mejor opción "porque representa los intereses de los ciudadanos, representa las libertades, pero ellos tomarán su decisión final, pues mejor que haya una tercera en discordia".

De este modo, Gálvez también señaló que si MC decide presentar a su propio candidato, el Frente Amplio por México está dispuesto a recibir a los miembros y simpatizantes de MC que no estén de acuerdo con esa elección y deseen respaldar su candidatura.

Aquí son bienvenidos todos los que amen a México, a mí me encantaría que el país fuera por buen camino. Yo no celebro lo que estamos viviendo en materia de inseguridad aquí en Tabasco, ya vivieron bloqueos que no habían vivido hace tiempo; lo que está pasando en Chiapas, yo había visto un Chiapas con problemas de pobreza, con marginación, pero nunca con los niveles de violencia que hoy estamos viendo. La migración está generando algunos problemas de tráfico de personas que nos debemos de preocupar.