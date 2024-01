Xóchitl Gálvez celebra que los diputados del Congreso rechazaran la ratificación de Ernestina Godoy

Ciudad de México.- Xóchitl Gálvez Ruiz, precandidata presidencial de la coalición opositora Fuerza y Corazón por México, expresó su reconocimiento a los diputados del Congreso de la Ciudad de México que votaron en contra de la ratificación de Ernestina Godoy al frente de la Fiscalía General de Justicia de la capital del país.

Gálvez Ruiz destacó que este hecho representa una gran derrota para la administración de Claudia Sheinbaum, quien buscaba imponer a una fiscal que, según la precandidata, no ha cumplido con su labor de investigar feminicidios y combatir la delincuencia en la Ciudad de México.

Hoy hay una gran derrota para la amiga de Claudia Sheinbaum; hoy Claudia Sheinbaum quería imponer a una fiscal que no ha hecho su trabajo, que no ha investigado los feminicidios, que no ha acabado con la delincuencia en la Ciudad de México y lo quiso hacer amenazando.”, dijo.