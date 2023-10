Xóchitl Gálvez acusa a Claudia Sheinbaum de desviar fondos del Metro para su campaña

CIUDAD DE MÉXICO.- Xóchitl Gálvez Ruiz, la líder del Frente Amplio por México, ha expresado que no se siente preocupada por los resultados de las encuestas de opinión que la colocan en desventaja frente a su contrincante de Morena, Claudia Sheinbaum, en las preferencias para las elecciones presidenciales de 2024.

Entrevistada al finalizar el Segundo Informe de Gobierno del alcalde de Puebla, Eduardo Rivera, la candidata presidencial virtual de la alianza opositora enfatizó que el proceso electoral aún no ha comenzado, por lo que considera que estas encuestas carecen de fundamento sólido.

No me inquieta en realidad, porque el proceso electoral aún no ha arrancado. El 50 por ciento de la ciudadanía aún no me conoce, mientras que ella ha estado utilizando recursos públicos durante cinco años.