Wonder of the Seas: Arriba a Cozumel el crucero más grande del mundo

QUINTANA ROO.-Llegó a Cozumel el crucero Wonder of the Seas, considerado el más grande del mundo, el cual por primera vez atracó en un puerto mexicano.

TV Azteca reportó que tiene 362 metros de largo, 64 de ancho y capacidad para casi 10 mil personas entre pasajeros y tripulantes.

En su interior tiene cerca de 20 restaurantes, 35 bares y un tobogán de 10 pisos de altura.

El turismo de crucero es la principal fuente de ingreso de Cozumel, por lo que la llegada de este gigantesco barco representa un empuje a la economía de la isla, que fue fuertemente golpeada por la pandemia de Covid-19.

La gente se dice contenta por la llegada del crucero

Ojalá y llegue bastante gente y vender muchos tours para la economía de Cozumel. Todos estamos contentos, yo creo que mucha gente esperamos este crucero, mucha gente habló desde hace meses que llegaba este crucero y estamos felices y contentos", dijo un hombre a Azteca Noticias.

De acuerdo a la televisora, esta industria se paralizó en marzo del 2020 con la llegada del Covid-19.

Fue hasta junio del 2021 que se reactivó el turismo de cruceros en el lugar.

Hasta la fecha han legado 648 cruceros a Cozumel.

Barco con ocho “vecindarios”

La compañía presume que el barco cuenta además con más de 20 restaurantes y bares, y tan grande es que tiene hasta ocho "vecindarios".

El "Wonder of the Seas" tendrá dos diferentes rutas, una por el Caribe oriental y otra por el occidental, que incluyen visitas a Labadee (Haití), San Juan (Puerto Rico), Roatán (Honduras) y Cozumel y Costa Maya, ambas en México, así como una jornada en CocoCay, una isla privada en las Bahamas propiedad de la compañía de cruceros.

Y mantendrá estas rutas hasta que en mayo próximo el barco se dirija a Barcelona (España) y Roma, donde realizará la temporada de verano con cruceros de siete noches por el Mediterráneo occidental a destinos como Nápoles y Florencia, en Italia; Palma de Mallorca, en España, y la región de la Provenza, en Francia.

En noviembre de este año, el "Wonder of the seas" regresará a las costas del Caribe y Bahamas desde el que será su puerto base en Fort Lauderdale.