WhatsApp se rinde, podrás seguir usando el servicio sin aceptar la nueva política de privacidad

WhatsApp amenazó con revocar las funciones principales del servicio para los usuarios que se negaran a aceptar su controvertida nueva política de privacidad, solo para dar algunos pasos atrás en medio de una negativa reacción internacional. Pero ahora está eliminando las restricciones por completo (por el momento, al menos).

La compañía anunció el viernes que no restringirá ninguna funcionalidad aunque los usuarios no acepten la nueva política de privacidad de la aplicación, informa TNW.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

“Dadas las discusiones recientes con varias autoridades y expertos en privacidad, queremos dejar en claro que no limitaremos la funcionalidad de WhatsApp para aquellos que aún no hayan aceptado la actualización”, dijo un portavoz de WhatsApp en un comunicado remitido a The Verge. El portavoz agregó que este plan prevalecerá indefinidamente.

En una actualización de la página de preguntas frecuentes de la compañía , WhatsApp aclara que no se eliminarán las cuentas de ningún usuario ni perderán la funcionalidad si no aceptan las nuevas políticas. Dicho esto, WhatsApp seguirá enviando recordatorios a estos usuarios para que actualicen “de vez en cuando”, dijo WhatsApp a The Verge. En su página de soporte , WhatsApp afirma que la mayoría de usuarios que han visto la actualización han aceptado.

Inicialmente, la fecha límite para aceptar estaba prevista para febrero, pero WhatsApp retrasó esa fecha hasta el 15 de mayo después de ser criticada por legisladores, defensores de los derechos del consumidor y sus propios usuarios, entre otros críticos. El problema es cómo esta actualización permite a WhatsApp manejar los datos del usuario, lo que genera preocupaciones de que comience a transferir esa información a su empresa matriz, Facebook. (Es cierto que WhatsApp ya ha estado haciendo esto con los números de teléfono de los usuarios desde una actualización de su política de privacidad en 2016, como señala Verge). El despliegue fallido de WhatsApp y los ultimátums atemorizantes alimentaron aún más la indignación.

La compañía tiene como objetivo desacreditar estas preocupaciones de privacidad en su página de preguntas frecuentes, en la que enfatiza que esta nueva política afecta principalmente a los mensajes comerciales y Facebook no tendrá acceso a los registros de mensajes o datos de ubicación de los usuarios. El jefe de WhatsApp, Will Cathcart, publicó un hilo de Twitter con más detalles.

No obstante, las plataformas de mensajería rivales Telegram y Signal han experimentado un aumento en las descargas desde que WhatsApp anunció su fecha límite para adoptar su nueva política de privacidad. Varias autoridades federales han presionado para que WhatsApp retire su nueva política de privacidad o limite su implementación, argumentando que la actualización viola las regulaciones locales de protección de datos, indica Gizmodo.