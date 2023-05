Volaris despide a cerca de 100 trabajadores que se quejaban de la empresa, citan medios

CIUDAD DE MÉXICO.- Volaris, una de las aerolíneas más importantes de México, ha despedido a aproximadamente 100 trabajadores en la última semana.

En una nota de El Financiero se da cuenta de que empleados dijeron que fueron despedidos como consecuencia de haber alzado la voz y denunciado las condiciones laborales indignas a las que se ven sometidos.

Según cifras preliminares proporcionadas, se estima que han sido despedidos 50 colaboradores en Tijuana, 30 en Cancún y 10 en Monterrey.

"Han sido despedidos porque dijeron cosas que no les parecen. En Monterrey corrieron a 3 porque opinaron en la junta", relató una embajadora de la aerolínea, según la publicación.

Me castigaron seis meses porque reporté una queja de un cliente que resultó ser familiar de Hanz Pimentel, director de servicio a bordo y experiencia del cliente. Él pidió que se me sancionara y me quitaran los beneficios laborales”, agrega en otro testimonio la publicación.