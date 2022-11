Volaris pospone vuelo de 120 pasajeros en HMO: temen quedarse a la intemperie, con hambre, frío e inseguridad

HERMOSILLO.- Alrededor de 120 pasajeros que tenían su vuelo programado del Aeropuerto Internacional de Hermosillo con destino a Guadalajara este día sábado se les pospuso la hora de vuelo y temen que las saquen de las instalaciones.

Nancy Roldan Magallón, una de las afectadas, comentó que tenían programado el vuelo con la aerolínea Volaris a las 20:00 horas de este sábado, sin embargo sin avisarles a los pasajeros la empresa cambió la hora a las 05:00 horas de la madrugada del domingo.

“Ellos generaron el cambio de vuelo sin habernos avisado a nosotros, porque para no pagar y decir que no fue afectación de ellos, como si nosotros nos hubiéramos solicitado, tácitamente me hicieron aceptar ese vuelo”, declaró.