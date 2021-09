"Viva López Obrador", grita Isabel Arvide, cónsul mexicana en Estambul, y mujer le responde

CIUDAD DE MÉXICO.- Embajadas y consulados de México en el mundo llevaron a connacionales que habitan en el extranjero las festividades por el aniversario de la Independencia de México, sin embargo, las arengas de la cónsul Isabel Arvide causaron polémica al nombrar al presidente Andrés Manuel López Obrador.

Al conmemorar el Grito de Independencia, la cónsul de México en Estambul, Turquía, lanzó un “Viva López Obrador”, mismo que reconoció haber mencionado a través de redes sociales.

Un video publicado en su cuenta oficial de Twitter, se ve a Isabel Arvide expresar las arengas, no obstante, éste fue editado al final, sin que se escuche el grito de "Viva" dedicado al Presidente.



Responden al "¡Viva AMLO!" de la cónsul

En otro video difundido en redes sociales, al concluir el "Grito" con la mención del presidente López Obrador, se escuchan abucheos y personas que expresan su descontento ante el acto, incluso, durante la celebración se acerca una mujer a la cónsul para expresarle su descontecto.

"Eso no se hace.. lo respeto pero él no va ahí... México no es López Obrador", se le escucha decir a la mujer sumamente molesta.

“Señor Presidente, yo quiero que termine su sexenio bien, que corrija, que gobierne, que nos lleve a un país hermoso, pero él no va junto con los héroes de Independencia”, agregó.

La ex periodista Isabel Arvide Limón, titular del Consulado de México en Estambul, Turquía, está envuelta en un nuevo escándalo. Usted Juzgue �� pic.twitter.com/5zqhrHGy4W — jorge sánchez torres (@jorgesncheztor1) September 16, 2021

La polémica de Arvide

La cónsul había sido anteriormente blanco de polémica por un supuesto audio en el que amenazaba a miembros de su equipo de trabajo.

En otro audio Isabel Arvide amagó con que ella misma se encargaría que una empleada no sea contratada en otro lugar "En el momento en el que esté tu dinero te largas. Me encargo que no te vuelvan a trabajar en ningún lado porque a donde vayas le voy a hablar y voy a decir qué clase de gente eres", dijo.