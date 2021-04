Exhiben audios de Isabel Arvide amenazando a empleados del Consulado mexicano

MÉXICO.-Isabel Arvide, consúl de México en Estambúl fue tendencia en redes sociales luego de que Político MX revelara audios de la titular del Consulado mexicano en donde se le escucha amenazando a su equipo de trabajo.

En las grabaciones de voz, la también periodista y escritora al parecer discutía con una empleada extranjera y le exigía obedecer sus órdenes o la asistente administrativa "tendría más problemas".

“Esa es la orden. Te bajas. Te bajas. Esa es la orden, te bajas. Ese es tu trabajo y van a hacer lo que yo diga [...] más problemas vas a tener, menos te voy a pagar, más problemas vas a tener en la vida”, mencionó.

“Van a hacer lo que yo diga… Me encargo que no te vuelvan a dar trabajo”: audios obtenidos por fuentes de #PolíticoMX revelan el supuesto acoso laboral que sufren los empleados del Consulado de Estambul por parte de Isabel Arvide Limón. https://t.co/cMiGE7qRXr pic.twitter.com/51nmWMnWkP — Político MX (@politicomx) April 14, 2021

En otro audio Isabel Arvide amagó con que ella misma se encargaría que una empleada no sea contratada en otro lugar "En el momento en el que esté tu dinero te largas. Me encargo que no te vuelvan a trabajar en ningún lado porque a donde vayas le voy a hablar y voy a decir qué clase de gente eres", dijo.

En su defensa, la consúl se pronunció al respecto en su cuenta personal de Twitter, en donde indicó que el material está editado y argumentó que a quienes se refirió en los audios son "jovencitos molestos porque no trabajan y los tres empleados querían ganar más dinero".

Fue el 28 de julio cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador nombró a la periodista Isabel Arvide como cónsul de México en Estambul, Turquía. Antes de ello, la escritora estuvo presente en varias conferencias matutinas en donde reclamaba falta de otorgamiento de publicidad a medios de comunicación, según información de El Univesal.